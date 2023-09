Reynaldo Gianecchini defende a liberdade que conquistou na carreira e diz se voltaria a atuar em uma novela

O ator Reynaldo Gianecchini abriu o jogo ao ser questionado se voltaria a fazer novelas. Longe do formato desde 2019, quando atuou em A Dona do Pedaço, da Globo, ele confessou que não tem mais interesse em trabalhar nas novelas, mas que não descarta um retorno no futuro.

Em entrevista na Revista CARAS, o artista refletiu sobre a atual fase de sua carreira e a liberdade que conquistou ao longo dos anos. "Estou feliz de chegar aos 50 anos fazendo minhas escolhas com calma e saindo da zona de conforto. Deixar de ter um contrato fixo com a Globo, por exemplo, me deu liberdade de escolher meus projetos. Não cuspo no prato que comi, mas fazer uma novela, hoje, já não me interessa", disse ele.

E explicou: "Você fica sem tempo para a vida pessoal, é uma loucura. Acho que estou ficando velho! Mas não sou fechado, posso voltar a fazer. O que quero é me desafiar em outros lugares. Vou dar até um spoiler: estou envolvido com o canto e a dança".

Por fim, ele ainda refletiu sobre os aprendizados que teve após enfrentar o câncer - o ator foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em 2011. "A vida é um sopro. Não tem que se comparar com ninguém, as imperfeições são tão lindas! É bonito ser você mesmo. Na fase da doença, caiu muito a ficha das minhas prioridades!", contou ele. Confira a entrevista completa aqui!

View this post on Instagram A post shared by CARAS (@carasbrasil)

Reynaldo Gianecchini revela que já levou 'tocos'

Também na entrevista na Revista CARAS, Reynaldo Gianecchini contou que já levou 'tocos' ao tentar iniciar novos relacionamentos. "Não tive muitos relacionamentos na vida, mas já aconteceu de terminarem e eu ficar arrasado. Só fui entender a questão do abandono porque terminaram comigo, fiquei arrasado e não conseguia lidar. E o que é a rejeição? Um não da vida! Então, já fui rejeitado e digo mais: já levei muitos ‘tocos’", afirmou.

Com isso, Gianecchini refletiu sobre os motivos que afastam seus possíveis contatos amorosos. "Acontece mais isso [tocos] do que o contrário! Porque eu venho com um pacote todo, as pessoas que se aproximam de mim, primeiro, lidam com a imagem que tenho e, depois, quebram essa imagem para

entender quem eu sou. Mas eu sou pé no chão, sou lá de Birigui, cresci na roça, sou de natureza simples, apesar de a vida ter sofisticado algumas coisas, sou de lá, minha essência está lá, pé na terra. E quem se aproxima não entende isso, para as pessoas é o galã da TV. Aí, ela chega primeiro e com o medo de não dar conta de enfrentar esse cara, ou chega com deslumbramento ou fazendo joguinhos. Os amigos falam: ‘você pega quem você quiser’. E digo: ‘tenho que fazer um exercício para conseguir flertar com alguém, porque não é simples’. Por isso, marcam comigo e não aparecerem, não aguentam", confidenciou.

FOTOS: MARSOVI; FILMAKER: DIEGO CORDEIRO; BELEZA: LUIS CARVALHO; ASSESSORIA/MANAGER:TATI ZEITUNLIAN; PRODUÇÃO EXECUTIVA: TZ PRODUÇES/ TATI ZEITUNLIAN / NELSON MARTINEZ