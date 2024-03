Nívea Maria encara turbilhão de emoções nos palcos: 'Com 77 anos e energia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nívea Maria abre o jogo sobre trajetória no teatro, representatividade e novo papel nos palcos

Nívea Maria encara turbilhão de emoções com a peça Norma, que está em cartaz no Teatro Vivo, em São Paulo, até 5 de maio. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abre o jogo sobre trajetória no teatro, fala sobre viver novo papel e reflete sobre representatividade nos palcos: "Com 77 anos e energia".

"Acho mais do que importante, principalmente dentro da história que eu tenho, me mostrar como uma representante mulher com 77 anos ainda com energia e vigor. Acho que tenho essa responsabilidade. Fazendo meu trabalho no teatro, nessa altura, esse espetáculo se encaixa como uma luva para mim", declara Nívea Maria .

"A Norma é um leque aberto de facetas e comportamentos, é um mistério. A peça é um turbilhão de emoções. Minha personagem é preconceitusa e mãe de um homosexual, que nega o filho. De repente, ela tem um encontro com o namorado dele e se humaniza. Tem de tudo, amor, agressão, sofrimento, dor e vergonha", acrescenta a atriz sobre a peça Norma.

Nívea Maria estrela a trama ao lado de Rainer Cadete, ator que conheceu durante as gravações de A Dona do Pedaço, em 2019. "Rainer é um doce de pessoa, foi um encontro de gerações. A gente tem muito bom humor e se ajuda", afirma sobre o parceiro de cena.

