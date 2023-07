O que aconteceu entre Nívea Maria e ex-marido? Entenda confusão do último relacionamento da atriz

Nívea Maria foi casada por mais de 20 anos com o diretor Herval Rossano; entenda o que aconteceu durante separação

Nívea Maria (76), conhecida por sua longa carreira na atuação, foi casada por mais de 20 anos com o diretor Herval Rossano, que morreu em 8 de maio de 2007, aos 72 anos. Durante a separação do casal, que aconteceu em 2003, os dois foram alvo de uma confusão envolvendo a atriz Mayara Magri (61). Entenda o que aconteceu no último relacionamento público de Nívea Maria.

Nívea Maria se casou em 1976 com Herval Rossano, com quem teve uma filha, Vanessa. Depois de mais de duas décadas de romance, o casal anunciou a separação em 2003 e deu o que falar entre veículos de fofoca. Na época, o diretor tinha assumido um romance com Mayara Magri pouco tempo depois do término, o que levantou suspeitas de que uma traição pudesse ter motivado o fim do relacionamento anterior.

Herval Rossano, que também já tinha vivido outros casamentos além da união com Nívea Maria, se uniu em matrimônio mais uma vez em 2005, quando se casou com Mayara Magri. Dois anos depois, o ator morreu enquanto dormia, aos 72 anos. Segundo o portal Correio do Povo, as duas viúvas se emocionaram no velório do diretor e se cumprimentaram educadamente na ocasião.

Recentemente, Nívea Maria explicou o motivo de sua separação com Herval Rossano, em entrevista ao podcast Papagaio Falante: "A gente fez o divórcio, eu mudei de casa, ele ficou morando lá. Não sei como foi a história dele com a Mayara. Ela fez um depoimento pedindo desculpas. E eu falei: 'já tínhamos acabado'. Eles foram morar juntos e resolveram casar . Foi mais uma situação que ela criou para ver se eu falava alguma coisa. E eu não tinha nada para falar, pois já estávamos separados".