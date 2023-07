Roubou seu marido? Nívea Maria se pronuncia sobre confusão com atriz: "Difícil"

Nívea Maria se pronuncia sobre confusão com atriz; relembre a história

A atriz Nívea Maria surpreendeu os fãs ao esclarecer que não tem nenhum problema mal resolvido com a também atriz Mayara Magri. É que as duas foram envolvidas em uma série de fofocas na imprensa em 2003.

Tudo começou quando o diretor Herval Rossano colocou um ponto final no relacionamento com Nívea Maria. Logo depois, ele apareceu namorando Mayara Magri. A imprensa então especulou que o relacionamento teria começado quando os dois eram comprometidos.

"A parte psicológica dele ficou bastante abalada. Eu fazia 'O clone' na época'. Como ele ficou quase um ano sem trabalhar, acabou entrando numa de sentir ciúmes. Ele resolveu se separar, achando que eu estava saindo com alguém", contou ela para o Papagaio Falante.

Nívea Maria afirmou que nunca acreditou que havia acontecido uma traição. "A gente fez o divórcio, eu mudei de casa, ele ficou morando lá. Não sei como foi a história dele com a Mayara. Ela fez um depoimento pedindo desculpas. E eu falei: 'já tínhamos acabado'. Eles foram morar juntos e resolveram casar. Foi mais uma situação que ela criou para ver se eu falava alguma coisa. E eu não tinha nada para falar, pois já estávamos separados", disse.

A veterana disse que todo o processo de término foi muito difícil. "Foi muito difícil, não só do lado sentimental, mas eu comecei a ter que administrar minha vida sozinha. Eu não queria sair de casa, comer, acordar, tomar banho.... Comecei a me tratar e aí me chamaram para fazer a novela 'Caminho das índias'", lembrou.

Nívea Maria viveu um longo casamento com Herval Rossano entre 1976 a 2003. Desde então, ela nunca mais assumiu publicamente um romance. A atriz é muito discreta sobre sua vida pessoal e sempre está focada no trabalho como atriz.

Nivea Maria também já enfrentou a depressão

No ano passado, Nivea Mariarelembrou que já enfrentou a depressão na época da novela Caminho das Índias, da Globo. "No começo da novela estava saindo da depressão. Tem algumas cenas que estou muito lenta e aérea. Estava meio que no botão automático", disse ela, e completou: "Eu mesma assistindo, falo: 'Nossa, como estava sem expressão, meio apática falando o texto'. Não era a energia que normalmente tenho (...) Com o trabalho e todos os meus colegas, que deram apoio, voltei a ser a criança palhaça que sou em estúdio".