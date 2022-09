Nivea Maria conta sobre o fim do casamento de 28 anos: 'Perdida'

Nivea Maria relembra quando terminou o seu casamento de 28 anos e como se sentiu na época

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 13h51

A atriz Nivea Maria (75) relembrou do que enfrentou após terminar o casamento de 28 anos no início dos anos 2000. Ela contou que a separação aconteceu na época das gravações da novela A Casa das Sete Mulheres, da Globo, e ela ficou sem chão com a nova fase de sua vida.

"Foi um momento pessoal difícil. Depois de 28 anos meu casamento terminou e estava meio perdida, porque desde muito cedo sempre tive um companheiro, alguém que administrava as coisas", disse ela no programa Sensacional, da RedeTV.

Então, a estrela contou que precisou aprender muita coisa com a separação. "Me assustei um pouco porque não sabia pagar nem uma conta de luz. Mas acho que transferi esse medo de enfrentar a vida como uma mulher guerreira, sozinha e com filhos e usei a minha personagem. Foi ali que ganhei forças para enfrentar o meu dia a dia", afirmou.

Nivea Maria também já enfrentou a depressão

Além disso, Nivea Maria relembrou que já enfrentou a depressão na época da novela Caminho das Índias, da Globo. "No começo da novela estava saindo da depressão. Tem algumas cenas que estou muito lenta e aérea. Estava meio que no botão automático", disse ela, e completou: "Eu mesma assistindo, falo: 'Nossa, como estava sem expressão, meio apática falando o texto'. Não era a energia que normalmente tenho (...) Com o trabalho e todos os meus colegas, que deram apoio, voltei a ser a criança palhaça que sou em estúdio".

A entrevista com a atriz vai ao ar no programa Sensacional, da RedeTV!, nesta -feira, 29, às 23h.

