Nívea Maria desabafa sobre fim do casamento de quase 30 anos: "Deprimi"

Nívea Maria desabafa sobre fim do casamento; muito querida pelo público, atriz esclareceu como está a sua vida amorosa durante a solteirice

Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz Nívea Maria mostrou coragem ao falar do fim do casamento de 30 anos com o diretor Herval Rossano. Os dois se separaram e a artista entrou em uma depressão profunda.

Na época, circularam rumores de que o profissional teria se envolvido com outra atriz, história que não aconteceu. "Vim de um casamento de quase 30 anos. De repente, a separação, que não teve nenhum problema. Mas não é fácil", afirmou ela para a coluna Play, do jornal 'O Globo'.

Na conversa, ela afirmou que precisou assumir todas as responsabilidades da vida cotidiana. A história só não foi pior porque ela foi convidada para atuar na novela Caminho das Índias, de Glória Perez.

"Sempre tive companheiros ao meu lado como mulher para administrar a minha vida. De repente me vi sozinha, tendo que administrar o básico da vida. Deprimi. Não tinha vontade de fazer nada. O que me salvou, além de fazer terapia e tomar remédios, foi o convite para a novela", relembra.

Aos 76 anos, Nívea Maria também garantiu que agora está em paz e não vive um novo amor há certo tempo. "É claro que apareceram umas relações. É aquela coisa de você viver o momento. Encontrei pessoas que entendiam esse tipo de relação saudável sem a gente nunca pensar em morar junto e casar. Mas já tem uns 5 anos que estou aposentada", esclareceu.

Atriz foi destaque da festa em comemoração aos 30 anos de CARAS

Durante a comemoração, Nívea Maria aproveitou o momento para celebrar a trajetória com a CARAS e deixar seus agradecimentos: "Queria agradecer a CARAS pelo trabalho que ela faz na imprensa e com as pessoas que são públicas, com o respeito com que ela trata as pessoas que ela entrevista e arranja notícias para levar para o público e para as pessoas. Muito obrigada CARAS!".