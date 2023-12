Nívea Maria fala sobre primeiro encontro com Daniela Mercury: 'Uma história juntas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nívea Maria celebrou primeiro encontro presencial com Daniela Mercury, que aconteceu durante festa de 30 anos da revista

Nívea Maria marcou presença na festa de aniversário de 30 anos da CARAS na noite da última segunda-feira, 4, no Teatro B 23, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, a atriz celebrou a trajetória com a revista e falou sobre primeiro encontro presencial com DanielaMercury, que aconteceu na festa: "Uma história juntas".

"Tive o prazer de ver o show da Daniela, que eu não conhecia pessoalmente, apesar de a gente ter uma história juntas pelo Brasil", compartilhou Nívea Maria , que encontrou Daniela Mercury pela primeira vez durante a festa de 30 anos da CARAS.

"Adorei estar aqui com vocês e reencontrar grandes colegas meus, atores e artistas novos, gente da tecnologia que trabalha com podcasts. Foram todos muito carinhosos comigo. Foi uma festa muito bem organizada, muito carinhosa e recebendo a gente muito bem", acrescentou a atriz sobre os encontros durante o evento.

Nívea Maria ainda aproveitou o momento para celebrar a trajetória com a CARAS e deixar seus agradecimentos: "Queria agradecer a CARAS pelo trabalho que ela faz na imprensa e com as pessoas que são públicas, com o respeito com que ela trata as pessoas que ela entrevista e arranja notícias para levar para o público e para as pessoas. Muito obrigada CARAS!".

Na noite da última segunda-feira, 4, a CARAS Brasil celebrou 30 anos com uma megafesta repleta de celebridades. O evento contou com um show exclusivo da cantora Daniela Mercury para um seleto grupo de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuíram para tornar a publicação referência em seu segmento. Entre os convidados para a festa estavam Ticiane Pinheiro, Nívea Maria, Lucy Alves, João Assunção, Fernanda Motta, Bianca Rinaldi, Cid Moreira, Christiane Torloni, Now United e Adriane Galisteu.