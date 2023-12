Nívea Maria abre o jogo sobre participações na TV: 'Sou como qualquer pessoa'

Durante sua passagem pela festa de 30 anos da revista CARAS, Nívea Maria falou sobre sua carreira e o que a motivou a participar de programas na TV

Nívea Maria (76) abriu o jogo sobre suas recentes participações na TV. Durante sua passagem pela festa de 30 anos da revista CARAS, a atriz falou sobre sua carreira e o que a motivou a participar de programas de auditório, como o Domingo Legal, do SBT. "Sou como qualquer pessoa".

Sua participação no programa apresentado por Celso Portiolli (56), em setembro, repercutiu nas redes sociais. "Me permiti poder aproveitar e participar de programas populares mostrando a Nívea Maria como ela é, brincalhona. O ser humano é muito complexo e eu sempre tive um lado muito leve, de humor, sempre brinquei muito apesar de ser uma mulher muito forte, responsável, porque tive filhos muito cedo. Eu sou muito brincalhona e todas essas pessoas que estão nos programas de auditório eu acompanhei nesses anos todos. Eu gosto do que eu faço e é a forma de mostrar que eu sou como qualquer pessoa".

Ela ainda falou sobre a importância das novelas das seis da Globo e suas participações em diversos elencos. "É muito importante dentro da minha história, porque eu colaborei de alguma forma com a cultura do nosso país. Quando você faz novelas, que é a televisão aberta, você leva para pessoas que não têm condições de ter uma internet, uma televisão, de acompanhar e tomar conhecimento do mundo, do que acontece na sociedade. Para mim é muito importante, me sinto hoje com muita responsabilidade".

Além disso, a artista também passou por momentos complicados em sua vida pessoal e desabafou sobre os preconceitos existentes na sociedade. "Eu tive três casamentos, eu não sou uma pessoa que não teve uma vida atribulada pessoal, tive três filhos. Vivi o que hoje se fala muito na sociedade sobre preconceitos, as relações dos seres humanos hoje, porque não importa se é homem ou mulher. Na verdade sempre existiu todas essas turbulências, todos esses preconceitos e dificuldades nas relações afetivas."