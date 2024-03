Marcus Montenegro transforma Leona Cavalli em Nicette Bruno em nova peça: 'Grande legado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcus Montenegro fala sobre trazer trajetória com estrelas do teatro aos palcos e relembra momentos com Nicette Bruno

Marcus Montenegro transforma a atriz Leona Cavalli em Nicette Bruno na nova peça Ser Artista, que estreia no Teatro dos 4, no Rio de Janeiro, em 6 de março. Baseado no livro do empresário artístico, o espetáculo promete atravessar a história do profissional com divas do teatro. Em entrevista à CARAS Brasil, Marcus Montenegro fala sobre trazer trajetória e homenagem aos palcos e relembra momentos com estrelas: "Grande legado".

"Levar minha história para o palco está sendo muito emocionante, depois de 37 anos trabalhando com as grandes damas do teatro brasileiro. É o grande legado que eu quero deixar, que é tudo o que eu aprendi com elas. O amor à arte, formação e educação na transformação de uma sociedade", compartilha Marcus Montenegro .

"A Leona está fazendo um trabalho irretocável, homenageando as dez grandes damas do teatro brasileiro, com quem eu trabalhei e trabalho", acrescenta o empresário, que vai levar sua trajetória com Bibi Ferreira, Marília Pêra, Tônia Carrero, Rosamaria Murtinho, Zezé Motta, Irene Ravache, Camila Amado, Eva Wilma e Nicette Bruno para os palcos.

Entre os momentos que vão ganhar espaço nas cenas do espetáculo, Marcus Montenegro relembra história dolorosa com Nicette Bruno : "É um almoço que nunca aconteceu, que foi programado durante toda a Covid. A gente estava esperando passar, mas, infelizmente, a Nicette pegou Covid e faleceu. Ela adorava receber os amigos em casa, e eu adorava almoçar com ela. Foi muito difícil relembrar esse momento".

Com Beth Goulart, filha de Nicette Bruno , na direção da peça, o empresário explica a escolha da artista para fazer parte do espetáculo: "Foi um pouco em função da relação minha de trabalho com ela, nem por ser filha da Nicette".

"É uma admiração minha que eu tenho pela Beth como artista. Ela é uma artista completa, uma grande diretora. Já dirigiu o Clarice Lispector, com o monólogo dela, e ganhou todos os prêmios. Tinha muita vontade de trabalhar com ela, pela sensibilidade e inteligência cênica, e sabia que ela iria construir essa história por conhecer bem essas mulheres todas melhor do que ninguém", completa Marcus Montenegro.

Além de Leona Cavalli como intérprete das divas do teatro, Anderson Muller se junta ao elenco para viver Marcus Montenegro nos palcos. "O Anderson é meu amigo desde os 17 anos. Temos uma amizade de quase 40 anos. Já fizemos muitas peças juntos. Eu produzindo, ele atuando. Ele é um apaixonado pelo teatro. Uma pessoa doce, querida, amiga. E que eu acho que tem muito a ver com a minha alma e com o meu jeito de ser. Foi uma escolha por total afinidade", conta o empresário.

"Ser Artista já é uma marca que começou com um livro, que já tem um audiobook, um podcast, agora uma peça, os produtos, a masterclass, a palestra. Agora vai ter o curso on-line e a série. Se Deus quiser, um prêmio, um instituto e outras coisas mais", destaca Marcus Montenegro.