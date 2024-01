Suzana Pires expande barreiras e ganha 'presente' de Sharon Stone: 'Los Angeles me acolheu'

Em participação no podcast Ser Artista, Suzana Pires revelou como iniciou contato com a atriz Sharon Stone antes de lançamento de livro

Suzana Pires tem se reencontrado enquanto artista desde que passou a frequentar mais a cidade de Los Angeles, centro de produção audiovisual dos Estados Unidos. Em participação no podcast Ser Artista, ela revelou detalhes de sua carreira e comentou sobre seu contato com a atriz Sharon Stone.

Durante um bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, a atriz falou sobre o lançamento internacional do seu livro, o qual destaca seu trabalho social voltado para mulheres em uma comunidade do Rio de Janeiro.

A obra conta com o prefácio assinado por Sharon Stone, que acabou abrindo portas para a divulgação em eventos nos EUA. "A visibilidade do lançamento do livro no exterior foi muito importante, pois o livro é do Instituto Dona de Si e, com isso, o instituto está no mundo”, afirma.

“Mandei pra a Sharon Stone o meu livro, através do manager dela e uma semana depois, ela disse que ia escrever o prefácio. Ela pesquisou o instituto e falou que era um trabalho consistente”, lembra.

Ainda sobre sua experiência fora do Brasil, Suzana revelou que Los Angeles fez ela perceber o quanto se dedicar a um trabalho pode ser algo importante quando se estar em um lugar que valoriza o esforço de uma pessoa. "Los Angeles me acolheu. Hoje em dia, eu percebo que as barreiras caíram para você ser conhecido no mundo. Se você tem uma história, um trabalho consistente e se quiser que o mundo veja, você irá encontrar o caminho", disse.

Suzana também aproveitou para fazer uma crítica ao etarismo dentro do mundo do entretenimento e comentou como fora do país a realidade de artistas mais velhos não sofre tantas mudanças profissionais. Ela conta que a idade dos atores é algo que se discute desde o início dos projetos.

“Eu já estive em uma reunião, nos EUA, que o trópico foi a idade dos personagens. Eles têm essa consciência e os atores mais velhos e veteranos fazem filmes de ação, como Denzel Washington e são protagonistas. Isso tem que ser pauta do casting, na hora que for escalar", frisa.