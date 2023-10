Lucas Lima cita Sandy em seu agradecimento após prêmio: ‘Minha ex-esposa linda’

Lucas Lima chama Sandy de ex-esposa pela primeira vez em público e fala sobre o apoio dela ao enfrentar novo desafio profissional

O cantor e músico Lucas Lima escreveu um texto de agradecimento após vencer o Prêmio Bibi Ferreira na categoria de Revelação em Musicais por sua atuação em Once - O Musical. A premiação aconteceu na noite de terça-feira, 17, e ele se emocionou ao receber o troféu no palco. Logo depois, ele apareceu nas redes sociais com um recado e citou a sua ex-mulher, a cantora Sandy, e seu filho, Theo, de 9 anos.

Em um trecho da mensagem, Lucas chamou Sandy de ex-esposa e falou sobre o apoio que recebeu dela na época em que estava ensaiando e em cartaz. “Para minha ex-esposa linda que, no caso, ainda era esposa e que tinha que juntar os cacos quando eu chegava dos ensaios querendo desistir porque eu não ia dar conta. Tu me garantiu que eu daria conta muito antes de parecer que eu ia dar”, disse ele.

Então, ele contou sobre o filho. “Pro meu filho que ama esse espetáculo mais que qualquer um no planeta, que batia texto comigo e que às vezes eu ainda pego lendo o programa da peça antes de dormir”, escreveu.

Por fim, o artista desabafou sobre o desafio profissional e na vida pessoal. "Esse foi um ano muito difícil pra mim, dos mais altos altos e mais baixos baixos. Eu demorei 40 anos pra encontrar o teatro. E ainda bem porque eu acho que eu precisava dessa vida inteira pra conseguir entender e apreciar de verdade a beleza, a imensidão e o valor do teatro. Não vai dar tempo de vida pra agradecer e retribuir tudo que o teatro fez pela minha alma mas eu prometo que eu vou tentar. Isso aqui é sagrado pra mim. Muito, muito obrigado", escreveu.

Leia o texto completo de Lucas Lima:

"Eu ganhei o @premiobibiferreira de Revelação. Eu não sei o que colocar de legenda, então vai o que eu planejava falar antes de saber que o limite era 30 segundos. Zé, Fê, Malo e Rafa. Ganhar um Bibi de revelação sendo esculpido por vocês é quase roubar no jogo. Isso aqui é tão vocês e vocês sabem disso e mesmo assim vocês vão dizer que fui eu mas foram vocês, são vocês aqui. Aos nossos produtores/gladiadores Dani e Marco Griesi e Renata Alvim, que aliás eu ainda acho de uma irresponsabilidade tremenda tu ter me chamado pra fazer a peça e eu te agradeço por isso pro resto da vida. Nosso elenco, meus irmãos, parceiros de trincheira, que me intimidaram absurdamente quando eu vi o tamanho do talento e competência de vocês, e que foram tão pacientes, tão delicados e generosos comigo, que me ensinaram e que me carregaram até aqui".

"Pra nossa coxia mais linda do mundo, nossos artistas de bastidores, de som, de luz. A gente era feliz e sabia, todo dia. Mano, que time, que família. Pra minha família Lima que pela primeira vez em 30 anos topou parar nossa banda pra dar esses 4 meses de presente pra mim. Pra minha ex esposa linda que no caso ainda era esposa e que tinha que juntar os cacos quando eu chegava dos ensaios querendo desistir porque eu não ia dar conta. Tu me garantiu que eu daria conta muito antes de parecer que eu ia dar. Pro meu filho que ama esse espetáculo mais que qualquer um no planeta, que batia texto comigo e que as vezes eu ainda pego lendo o programa da peça antes de dormir."

"Esse foi um ano muito difícil pra mim, dos mais altos altos e mais baixos baixos. Eu demorei 40 anos pra encontrar o teatro. E ainda bem porque eu acho que eu precisava dessa vida inteira pra conseguir entender e apreciar de verdade a beleza, a imensidão e o valor do teatro. Não vai dar tempo de vida pra agradecer e retribuir tudo que o teatro fez pela minha alma mas eu prometo que eu vou tentar. Isso aqui é sagrado pra mim. Muito, muito obrigado", finalizou.