Longe da TV, Lídia Brondi surge em foto inédita com Claudia Abreu e Cassio Gabus Mendes

Lembra dela? Sucesso na TV nos anos 80 e 90, Lídia Brondi é fotografada com Claudia Abreu e Cassio Gabus Mendes: 'Admiro sua coragem de querer seguir outro caminho'

A atriz e psicóloga Lídia Brondi fez uma rara aparição nas redes sociais neste final de semana ao surgir em uma foto inédita com a atriz Claudia Abreu e o marido, o ator Cassio Gabus Mendes. Lídia está longe da TV há alguns anos e decidiu seguir uma vida longe dos holofotes, seguindo a carreira de psicóloga.

Na foto inédita, ela surgiu sorridente ao prestigiar a amiga no teatro. Inclusive, Claudia Abreu falou sobre a alegria de ver Brondi na sua plateia.

"Certos encontros são muito emocionantes. E não seria diferente ao abraçar Lídia e Cássio no teatro. Quando me tornei atriz, a Lídia já era uma referência forte. Me lembro da alegria de conhecê-la. E admiro sua coragem de querer seguir outro caminho. Um exemplo de liberdade absoluta. Cássio já era meu amigo desde que fiz “Que rei sou eu?” com seu irmão Tato, novela escrita pelo grande Cassiano, seu pai. Depois veio “Anos Rebeldes” e ele passou a fazer parte da família formada por afetos escolhidos pela vida. Cássio e Tato, assim como o inesquecível Tatá ( Luis Gustavo, tio deles) serão para sempre parte da minha vida. Amei que vocês vieram!", disse ela.

Vale lembrar que Lídia Brondi era atriz, mas abandonou a profissão para levar uma vida mais reservada e longe da mídia. Há pouco tempo, Cassio mostrou uma foto com a esposa e agitou as redes sociais, já que ela quase não aparece publicamente. Então, ele comentou sobre a repercussão da foto.

“As pessoas adoram, sentem falta dela, dizem que somos um casal bacana. Isso é muito legal. E acho que explode porque ela aparece pouco. Mas em nenhum momento é pensado, não foi uma estratégia. E nunca faria sem perguntar a ela. Eu a respeito muito. Ela não gosta, não é a fim. Cada um na sua”, disse ele.

Atualmente, Cassio Gabus Mendes está no elenco da novela Todas as Flores, do Globoplay.

Cassio Gabus Mendes fala sobre o casamento com Lídia Brondi

Em entrevista recente no Jornal O Globo, Cassio Gabus Mendes falou sobre a parceria com Lídia Brondi ao longo dos 31 anos juntos.

“Uma pessoa que está grudada em você te leva pelo braço. Somos alma gêmeas? Sim, somos. Mas não acredito nesse negócio de ser igualzinho. Não dá certo. A alma gêmea se forma na diferença. Minha mulher me levanta, o ritmo dela é mais veloz que o meu. Ela me tira da preguiça, fala algo que me acende porque não é igual a mim. Me faz enxergar as coisas por outro prisma”, disse ele.