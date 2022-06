Cassio Gabus Mendes exibe nova foto com a esposa, Lídia Brondi

Lembra dela? Lídia Brondi surge em foto rara na web ao receber declaração de amor do marido, Cassio Gabus Mendes

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 19h14

O ator Cassio Gabus Mendes (60) agitou as redes sociais ao mostrar uma nova foto ao lado da esposa, a atriz e psicóloga Lídia Brondi (61). Ela está longe da TV há vários anos e segue uma vida discreta e longe dos holofotes. Assim, a foto rara dela encantou os fãs saudosos.

Nas redes sociais, Cássio relembrou uma foto do casal para celebrar uma data especial. “Oi, gente. Feliz Dia dos Namorados. Te amo”, afirmou ele na legenda.

Nos comentários, os fãs e amigos deixaram recados carinhosos. O ator Marcos Palmeira disse: “Beijos pra Lídia! Beijos Cassio”. O ator Giuseppe Oristanio escreveu: “Lindos”. E um fã declarou: “Saudades Lídia Brondi! Felicidades casal”.

Em 2021, Cassio Gabus Mendes participou do programa É De Casa, da Globo, e relembrou o início do relacionamento deles. Ele contou que eles atuaram juntosna novela Vale Tudo, de 1988, e em Meu Bem Meu Mal, de 1990, mas só começaram o relacionamento um tempo depois. “Tem gente que tem certeza absoluta que a gente estava junto naquela época, mas passava longe. Era o prazer de trabalhar com ela, que é uma grande atriz. A gente se descobriu lá na frente, em 92”, disse ele.

Na época, o artista ainda falou sobre a vida juntos depois de tantos anos de casados. “Estamos sobrevivendo muito bem, graças a Deus, é uma companheira muito bacana”, afirmou.

Cassio Gabus Mendes e Lídia Brondi: