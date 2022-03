Juliette visita teatro no Rio de Janeiro e se encanta com musical: "Muito lindo"

A cantora e ex-BBB assistiu a um espetáculo musical no Teatro Riachuelo Rio

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 15h55

A cantora e ex-BBB Juliette (32) fez uma visita pra lá de especial ao Teatro Riachuelo Rio.

Juliette visitou o teatro no centro do Rio de Janeiro e ao lado de amigos, curtiu o espetáculo 'As Cangaceiras Guerreiras do Sertão'.

A ganhadora do BBB 21 fez questão de visitar os artistas do espetáculo no camarim e recomendou a obra: "Muito lindo. Uma aula de feminismo, de história, de cultura, muito, muito bom! Valeu a pena!", disse Juliette.

'As Cangaceiras Guerreiras do Sertão' é inspirado em depoimentos de mulheres envolvidas no cangaço.

Agora, Juliette está dedicada a sua estreia nos palcos como cantora, neste fim de semana ela estreia a turnê 'Caminho' no Rio de Janeiro.

Juliette visita teatro no Rio de Janeiro e se encanta com musical:

Foto: Bernardo Cartolano

Foto: Bernardo Cartolano

Foto: Bernardo Cartolano