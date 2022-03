A cantora e ex-BBB Juliette cantou as músicas do seu álbum e soltou a voz ao som de 'Por Supuesto'

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 12h01

Na manhã desta quarta-feira, 23, Juliette (32) esteve presente no 'Encontro' ao lado de Fátima Bernardes (59).

Durante o programa, Juliette apresentou a música 'Bença' e encantou ao cantar 'Por Supuesto', sucesso de Marina Sena (25).

No Encontro, Juliette também falou sobre sua turnê 'Caminho', e ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais. A cantora fará sua estreia no Rio de Janeiro, dia 26.

A ganhadora do BBB 21 também falou sobre a nova edição do reality e diz que evita comentar sobre BBB, mas afirmou que concorda com o jogo de Gustavo Marsengo (31).

Juliette canta no palco do 'Encontro' e fala sobre sua turnê de estreia: