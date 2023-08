Guilhermina Guinle e a filha surgem com looks iguais em noite especial

Tal mãe, tal filha! Guilhermina Guinle e a filha usam looks idênticos em rara aparição juntas em um evento

A atriz Guilhermina Guinle aproveitou a noite de sábado, 12, na companhia de sua filha, Mina, fruto do casamento com Leonardo Antonelli. As duas foram fotografadas na chegada ao Circo da Turma da Mônica no Rio de Janeiro em uma rara aparição juntas em um evento público. Discreta, a atriz quase não aparece com a filha em eventos com a presença de paparazzi. Porém, ela abriu uma exceção para curtir uma noite especial com a herdeira.

Inclusive, elas deixaram o momento mais especial ao usarem looks iguais. As duas apareceram com vestidos longos com a mesma estampa de coração e mostraram o quanto são parecidas fisicamente.

Antes da filha nascer, ela contou sobre o significado do nome da herdeira. “Acho que Mina Antonelli é um nome de personalidade forte. É curto, bonito, simples e único. Mina vem do teutônico Minne, que significa amor. É o nome de uma grande cantora italiana, famosa nos anos 70, que eu adoro”, disse ela à Revista CARAS.

Vale lembrar que Guilhermina está longe da televisão desde o fim da novela das sete, Salve-se Quem Puder, da TV Globo. No folhetim de Daniel Ortiz, a atriz interpretava Dominique, tia de Renzo (Rafael Cardoso), uma renomada advogada e integrante de uma facção criminosa que protegia os interesses de empresários e políticos corruptos.

Fotos: Lucas Bento / AgNews

Eliana e a filha também surgiram com looks iguais

A apresentadora Eliana vai receber no programa que será exibido neste domingo (13) a fofíssima Manu Michaelichen, sua filha caçula. A pequena vai fazer uma raríssima aparição para prestar uma homenagem ao pai.

No palco, a pequena surgiu com um look idêntico ao da mãe. Grandona, ela encantou pela beleza e pela semelhança com a apresentadora do SBT. A declaração será exibida como parte do especial do Dia dos Pais da atração que ainda contará com outras novidades. "Já que hoje é Dia dos Pais e o fofurômetro aqui está explodindo, Manu, vem dar um recadinho para o papai", diz a apresentadora toda orgulhosa.

"Então, fala: 'papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço'", acrescenta a apresentadora. "Papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço", diz a pequena mostrando que leva jeito para o palco.

Manu está pertinho de completar seis aninhos, data que será celebrada agora em setembro. A pequena veio ao mundo após uma gravidez de risco e foi muito festejada tanto por Eliana como pelos milhões de fãs que a seguem em todo o Brasil.

Foto:Rogério Pallatta/SBT