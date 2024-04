Atriz de Beetlejuice se afasta dos palcos após 8 anos: 'Alçar um novo voo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pamella Machado fala sobre estrelar Beetlejuice - O Musical, momento de carreira e novos passos

Pamella Machado é uma das estrelas do musical Beetlejuice, em cartaz no Teatro Liberdade, em São Paulo, até 28 de abril. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz, que foi escalada para participar de A Caverna Encantada, nova novela do SBT, revela que vai se afastar dos palcos após oito anos de carreira em musicais e novos passos para o momento: "Alçar um novo voo".

"Estou com um contrato em um próximo projeto no audiovisual, que eu ainda não posso revelar. Vai ser a primeira vez em oito anos que eu vou ter que me afastar dos palcos para me dedicar. Já gravei uma série do Disney Plus e fiz longas, mas sempre conciliando com o teatro", declara a atriz de Beetlejuice.

"Esse é um projeto de um ano e meio, então vou precisar me afastar dos palcos pela primeira vez. Estou muito animada. Com o coração apertado, porque eu amo os palcos, mas, ao mesmo tempo, fico muito feliz por alçar um novo voo", acrescenta Pamella Machado .

Em cartaz com Beetlejuice - O Musical desde a estreia da peça no Rio de Janeiro, em outubro de 2023, a atriz reflete sobre a participação no espetáculo e seu momento de carreira: "Ele veio em um ótimo momento para mim. Já estava na mesma produtora, com Bob Esponja: O Musical, mas foi o mesmo processo com audição. Nossa profissão é assim: independente dos anos que você está batalhando, tem que passar pelos processos de audição e se dedicar aos estudos para conseguir entregar um bom trabalho".

Leia também: Silvia Abravanel define o que é ser mulher e abre relação com irmãs: 'Cumplicidade'

Junto com nomes como Eduardo Sterblitch, Joaquim Lopes e Thais Piza no musical, Pamella Machado ainda trabalha ao lado do ex-namorado, Marcelo Laham, com quem viveu término em dezembro de 2023. "Nós somos muito amigos. É muito tranquilo, a gente trabalha juntos e, inclusive, continuo gravando para o Embrulha Para Viagem, que é um canal incrível que ele tem. E a minha ex-sogra me ama, muito mais do que gosta dele [risos]", brinca a atriz.