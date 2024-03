Silvia Abravanel define o que é ser mulher e abre relação com irmãs: 'Cumplicidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Silvia Abravanel compartilha sobre sua relação com as irmãs e abre o coração ao falar de maternidade

A apresentadora Silvia Abravanel (52) nunca fugiu dos assuntos e não tem medo de expor sua opinião. Em entrevista à CARAS Brasil ela comenta sobre a importância do mês da mulher e relembra relação com suas irmãs:"Cumplicidade".

Silvia é a segunda filha de Silvio Santos (93). Além de Silvia, o dono do baú da felicidade teve ainda mais cinco filhas. Cintia Abravanel, Daniela Beyruti, Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.

A apresentadora recorda com carinho de crescer com as irmãs: "Muita calcinha, camiseta, meia e absorvente, estresse, TPM, choro, lágrima, mas muita cumplicidade, amizade e carinho! Minha mãe fazia questão de vestir todas nós igualmente, não eram gêmeas, mas a gente se vestia igual".

Médica veterinária de formação, Silvia sempre foi muito apaixonada por animais e, durante a conversa, ela relembra que enquanto suas irmãs faziam balé, ela gostava mesmo de hipismo e do contato com os animais.

"Eu resolvi sair fora disso, minhas irmãs foram fazer balé e eu fazia hipismo. Realmente, minhas irmãs chegavam de sapatilha e eu com bota suja de barro. Eu tinha esse diferencial, mas sempre fui feminina", declara.

Silvia também analisa sobre a importância do dia 8 de março, a data se tornou um símbolo para homenagem as conquistas das mulheres ao longo dos anos: "Não deveria só março ser o mês da mulher, deveriam ser todos os meses, [ser] mulher é tudo e mais um pouco".

"Ser mulher é ser mãe, empresária, artista, aluna, tem que ser amiga e ainda estar sorrindo, feliz, sem botox, sem rugas e com o corpo perfeito. Eu acho que todos os meses deveriam ser dedicados às mulheres", complementa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Coração fora do peito

Silvia é mãe de duas meninas Luana (24) e Amanda (18). A apresentadora fala com alegria de sua experiência com a maternidade: "É tudo de bom, o nosso corpo conseguir gerar outro corpo. Eu tinha 27 anos, estava grávida na faculdade, já namorava e do nada apareceu a gravidez".

"A maternidade mudou tudo em mim. Eu comecei a lutar pelo outro, elas são meu coração fora do peito, isso define, eu tenho que defender outro ser.Você entra na maternidade um cordeirinho e sai um leão, agora sou eu e o mundo com esse ser que depende de você", finaliza.