Artistas pedem retorno de teatro do Grupo Silvio Santos: 'Volta do humor'

Desativado em 2011, prédio do Teatro Imprensa fica no bairro do Bixiga em São Paulo e funcionou por 23 anos sob administração do Grupo Silvio Santos

Artistas usaram as redes sociais para pedir o retorno do Teatro Imprensa, extinto teatro administrado pelo Grupo Silvio Santos. O local, desativado em 2011, funcionou por 23 anos na rua Jaceguai, no Bixiga, em São Paulo. Desde então, o prédio segue fechado. Em seu perfil no Instagram, Marcelo Médici (51) publicou fotos do espaço em funcionamento e atraiu também o pedido de colegas de profissão. "Alavancar a volta do humor na TV aberta", escreveu Nizo Neto (59), filho do humorista Chico Anysio (1931-2012).

Na primeira foto publicada por Médici, a frente do antigo teatro estampava 'Doze Homens e uma Sentença', última montagem realizada pelo local. O carrossel de imagens também lembrou o espaço interno do Teatro Imprensa, que abrigava 457 lugares.

"O grupo Silvio Santos podia reabrir o Teatro Imprensa, né? Quem sabe gravar uma sitcom ali, num dia da semana, e voltar a ter uma boa programação de espetáculos…", sugeriu o ator e humorista, que já atuou em diversas produções do SBT, como 'A Praça É Nossa' (1999-2003), 'Canavial de Paixões' (2003) e 'Meu Cunhado' (2004).

Nos comentários, artistas de diferentes segmentos se manifestaram a favor do retorno do local. Gabriel Godoy (39), que atualmente grava sua participação na novela 'Dona Beija' da HBO Max e pode ser visto também em 'A Divisão' no Globoplay, escreveu: "Seria incrível. Quantas histórias nesse teatro."

Reconhecida por seus papéis marcantes no SBT, Gorete Milagres (60), a eterna Filó de 'A Praça é Nossa', lembrou sua história no antigo empreendimento: "Fui muito feliz neste teatro". Bárbara Bruno (67), filha de Nicete Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014) e Thiago Adorno (42), em cartaz na peça 'Sylvia' também reagiram à publicação.

SEM PROJETOS

Procurado pela CARAS Brasil, o SBT disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que "até o momento, não tem projetos para uma possível reabertura do Teatro Imprensa". O local era administrado pela filha do apresentador do SBT, Cintia Abravanel (61) e seu fechamento envolveu uma série de revisões financeiras feitas pelo Grupo Silvio Santos à época.

Em agosto deste ano, o jornalista Leão Lobo publicou em sua coluna 'De Olho nas Estrelas', no Jornal 'O Dia', que um corretor de imóveis estaria oferecendo dois importantes imóveis do grupo Silvio Santos: onde funcionava o Banco Panamericano e o do Teatro Imprensa. O primeiro prédio estaria sendo oferecido por R$35 milhões, e o segundo por R$32 milhões.