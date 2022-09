Ferrugem publica foto com Iza e encanta internet

Encontro de vozes

Cantores Ferrugem e Iza lançam single juntos e cantor registra momento em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 21h16

Nesta quinta-feira, 29, o cantor de pagode Ferrugem (33) lançou uma música em parceria com a cantora Iza (32), e aproveitou suas redes sociais para compartilhar o registro do dia em que gravaram a canção.

Na foto, Ferrugem e Iza aparecem abraçados com sorrisões, felizes com o resultado da música. Na legenda da publicação, o pagodeiro escreveu: “Me perdoa, mas esse encontro de vozes ficou lindo, hein?”

O registro arrancou elogios nos comentários da publicação. “Demais”, comentou um seguidor. “Eu amo”, exclamou uma fã. “Perfeitos”, escreveu um terceiro. Além das inúmeras carinhas de apaixonado e corações enviados à dupla.

Veja a publicação de Ferrugem com Iza:

