Ferrugem e Thais Vasconcellos organizam festão para a chegada dos 5 anos da filha, Sofia

Ferrugem e sua esposa, Thais Vasconcellos, fizeram um festão com tema Harry Potter para celebrar a chegada dos 5 anos da filha, Sofia

Na última segunda-feira, 5, Sofia, filha do meio de Ferrugem (33) e Thais Vasconcellos (28), completou 5 aninhos de vida. Depois de ganhar uma surpresa especial dos pais logo de manhã, a menina recebeu um festão com temática dos filmes de Harry Potter para a chegada de sua nova idade.

É claro que os papais babões não perderam tempo e publicaram uma série de fotos desse momento em suas redes sociais, mostrando cada detalhe do evento, entre eles a mesa toda decorada com elementos do filme do bruxinho mais amado do mundo, recheada de doces e um bolo todo decorado e personalizado.

A menina e sua irmã mais nova, Aurora, ainda mostraram estilo ao se vestirem a caráter, com o uniforme usado por Harry nos filmes. Os papais e a irmã mais velha, Julia, estavam combinando looks, usando peças pretas estilosas. Além disso, a festa contou com a participação de atores caracterizados como os personagens do filme, fazendo a diversão de toda a família.

Na legenda, os artistas aproveitaram para se derreter pela herdeira: "Sofia, sendo Sofia... Que Deus continue te abençoando e te cobrindo com seu manto sagrado. Você é a Sofia que sempre pedi a Deus, do fio de cabelo até o dedo do pé, como eu sempre imaginei. Sou extremamente abençoada e grata por ter te gerado e por você ter me transformado. 5 anos no dia 5 de setembro, você aproveitou como tinha que ser aproveitado do início ao fim. Você é luz na nossa vida! VIVA SOFIA!"

Os seguidores do casal não perderam tempo e logo passaram a comentar no post: "Família linda!", disse um. "Tudo lindo, Soso seja feliz sempre!", escreveu outro. "Que coisa linda!", falou um terceiro.

