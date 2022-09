Thaís Vasconcellos e Ferrugem fazem surpresa especial para o aniversário da filha, Sofia: ''Te amamos muito''

Thaís Vasconcellos e Ferrugem organizaram uma surpresa especial para celebrar a chegada dos 5 anos da filha

Nesta segunda-feira, 5, a família de Thais Vasconcellos (28) e Ferrugem (33) está em festa! Isso porque a filha do meio do casal, Sofia, está completando 5 aninhos de vida. Para celebrar esse dia especial, o casal preparou uma surpresa para a menina, levando um café da manhã na cama para ela.

Thais fez questão de dividir com seus seguidores esse momento, publicando uma sequência de fotos e vídeos onde a menina aparecia com uma bandeja recheada de pães, frutas, iogurtes e batatinhas, toda decorada com coisas da Barbie e até uma flor rosa. Os papais babões e a irmã mais nova da menina, Aurora, também curtiram esse café da amanhã especial com Sofia.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "Nossa virginiana Sosoba, que Deus continue te abençoando, você é um ser de luz que veio pra transformar minha vida. Nós te amamos muito muito filha.". Ferrugem aproveitou o post para se derreter pela menina nos comentários: "Minha amiga agora tem 5 anos e eu quero explodir de felicidade! Obrigado por esse presente, B".

Rapidamente, os fãs do casal passaram a comentar no post: "Parabéns coisa linda!", disse um. "Viva Soso!", falou outro. "Chuvas de bênçãos em sua vida, Sosô", escreveu um terceiro.

Confira as fotos e vídeos da supresa que Thais Vasconcellos e Ferrugem fizeram para a filha, Sofia:

