Time de personalidades leva amor e esperança ao Sertão

Em Pernambuco, vips visitam famílias carentes, distribuem alimentos e abraçam projeto social

O espírito de solidariedade invadiu o coração de personalidades como Paloma Bernardi (38), Gabriel Santana (23), Eliezer (33), Amanda Meirelles (32), Giulia Benite (15) e Gleice Damasceno (28) durante visita do grupo ao sertão pernambucano. O motivo? Em ação orquestrada pela ONG Amigos do Bem, eles ajudaram a distribuir 10 toneladas de alimentos às famílias carentes da região. De quebra, fizeram a alegria das crianças com a doação de brinquedos. “Passei esses últimos dias vivendo uma experiência ‘dolorosamente linda’. Dolorosa porque vi de perto a miséria, a fome, a escassez de tudo, menos da fé. E linda porque pude vivenciar um projeto transformando vidas”, resumiu Paloma.

Sem palavras, a campeã do reality BBB23, Amanda, voltou para casa com a alma renovada. “Estou levando muito mais do que deixei. Gratidão pela experiência”, destacou a médica. “Impossível sair daqui o mesmo e não desejar que minha filha, quando estiver um pouquinho maior, venha também para ela saber que existe uma realidade triste e diferente da nossa”, emendou Eliezer, citando a herdeira, Lua (4 meses), da relação com Viih Tube (22).