Rodrigo Phavanello fez desabafo após descobrir filha de 21 anos: "Um impacto"

Em 2016, Rodrigo Phavanello deu entrevista à CARAS falando sobre descobrir paternidade de jovem de 21 anos

O ator Rodrigo Phavanello (46) não nega que sua vida deu um verdadeiro giro de 360 graus depois que descobriu a paternidade. No ano de 2016, o artista foi destaque na Revista CARAS e contou como foi conhecer sua filha, Bianca Ferreira, depois de 21 anos.

No ar com a novela A Terra Prometida, na Record TV, na época o artista afirmou que estava encarando a chegada de sua filha com muita gratidão. Em seu primeiro Dia dos Pais, ele confessou que já estava se percebendo como um grande paizão coruja.

"Ser pai é uma bênção que Deus me permitiu agora, uma lição que a vida está me dando. Só tenho a agradecer. Tudo ainda é novidade, mas, hoje, me preocupo com ela, quero protegê-la, sinto um amor diferente, incondicional . Bianca estar comigo nesta data é meu maior presente", disse.

Bianca é fruto da relação de Rodrigo com Luana Ferreira. Segundo a jovem, ela sempre soube que o artista era seu pai, mas por medo de rejeição, preferiu guardar isso a sete chaves por anos.

"Sempre soube que ele era meu pai, o acompanhava nas redes sociais e novelas. Minha mãe nunca me impediu de procurá-lo. Pelo contrário, me incentivava a ir atrás dele quando me sentisse preparada. Mas sempre tive receio de algum tipo de rejeição, até que uma prima mandou uma mensagem no Instagram dele sem eu saber. Sua empresária, então, deixou um contato. Mesmo assim, por medo, esperei ainda três meses para procurá-lo. E só de ouvir sua voz no telefone já soube que ele era incrível", disse a estudante de odontologia.

Leia também: Bianca Rinaldi já fez desabafo sobre boatos de plásticas; relembre

Mesmo diante da surpresa, Rodrigo garantiu que nunca teve dúvidas que Bianca era realmente sua filha. Logo nos primeiro segundos juntos, ele teve certeza: "Quando a vi foi um impacto, falei: ‘Não precisa exame, é minha filha’. Vi semelhanças".

"Quando era mais novo, tinha o rosto redondinho, o sorriso, a timidez. O exame só comprovou. E logo que essa história surgiu, havia pensado, podia ter fundamento. Lembrei de um comentário da época de que eu teria uma filha, mas havia perdido o contato e não consegui mais encontrá-la", revelou.

Em homenagem aos 30 anos da CARAS Brasil, relembre reportagens como esta clicando aqui