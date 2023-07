Bianca Rinaldi já fez desabafo sobre boatos de plásticas; relembre

Em 2014, Bianca Rinaldi deu entrevista à revista CARAS e falou sobre os comentários a respeito de sua beleza

Com mais de 20 anos trabalhando na mídia, volta e meia a atriz Bianca Rinaldi (48) vira alvo de comentários por sua beleza. Em 2014, a famosa foi destaque na Revista CARAS e desabafou sobre as especulações envolvendo ela ter feito plástica no rosto.

Segundo a famosa, ela não se importava mais com os comentários sobre sua estética e preferia seguir sem rebater nada. "Sempre falam, quem quer ouve ou não. Nunca fiz nada, só botox na testa. De algo mais do que isso tenho muito medo", disse.

Ainda falando sobre beleza, a ex-paquita afirmou que não estava preocupada com o peso que as pessoas acabam colocando nos 40 anos. Adepta de alimentação saudável e da prática de exercícios físicos, ela disse que estava vivendo um ótimo momento. "Não tenho esse peso dos ‘enta’. Às vezes, penso: ‘Será que estou um pouco ridícula? Preciso maneirar nas roupas?’ Nada! Isso é palhaçada, me sinto bem", declarou.

"Faço ginástica da mesma forma, tenho o mesmo pique, nada mudou. Tem quem fale que o organismo fica mais lento. Não, sou eu quem como mais e tenho malhado menos mesmo... Mas me gosto, sou feliz comigo e nada saudosista", completou.

Na época, Bianca acabou gerando comentários ao recusar um papel na novela Os Dez Mandamentos, um grande sucesso nacional. Conforme a artista, ela queria descansar um pouco após ter realizado um papel marcante na TV Globo.

"Tem pouco tempo também que acabou Em Família, fui muito feliz com o papel. Mas foi contrato por obra e isso ainda é estranho para mim, porque passei dez anos contratada. Se fosse solteira, tudo bem. Agora, com filhos, dá certa preocupação, mas estou me acostumando. O que mais quero é poder exercer da melhor forma a profissão que amo. Mas estou esperançosa, acho que vem coisa boa por aí", disse.

