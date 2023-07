Hortência já revelou plásticas e detalhou vinda íntima após os 50 anos; relembre

Em entrevista à Revista CARAS, Hortência Marcari comentou sobre como lida com os desafios da maturidade

Ícone do esporte feminino, a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari (63) não faz do tipo de personalidade que esconde os segredos de sua beleza. Em 2016, a famosa foi destaque na Revista CARAS e confessou já ter realizado alguns procedimentos estéticos.

Dona de um visual de chamar atenção, Hortência, que volta e meia aparece atuando como comentarista esportiva na televisão, afirmou que alterou partes do seu corpo no passado, mas nada que ficasse exagerado.

"Rosto, peito, barriga, mas tudo sutil. Nada parecido com aquelas mulheres que você olha e diz: ‘Essa botou lábio.’ Aí é exagero! Não quero mudar o que sou, ficar com cara de 30 anos se tenho 56", contou.

Ainda durante o bate-papo, a loira comentou sobre sua vida pessoal e revelou que não estava à procura de um homem. No entanto, ela disse que estava difícil encontrar um parceiro interessante da mesma idade.

"Estou tranquila. Na minha idade não é fácil arrumar alguém. Os homens nessa faixa etária que são bacanas estão ocupados. E eu não gosto de homem ocupado. Então, minha porta está fechada, não trancada. Se alguém tiver a capacidade de abri-la", declarou.

Ela completou falando sobre como o momento da conquista pode ser difícil, apesar dela não fazer o tipo que complica a aproximação dos interessados. Isso porque ser uma mulher independente e de sucesso assusta alguns homens. "Eles têm um pouco de medo de se aproximar. Não há nada que me prenda a alguém mais do que o sentimento", disse.

E completou: "Você ter opinião, sua liberdade, seu dinheiro assusta um pouco, porque muitos seguram mulheres com isso. Mas é bom, não gosto de homem fraco. Daí, a gente domina fácil", contou a famosa.

Cheia de disposição e com um visual invejável para muitos, Hortência garante que não tem restrições alimentares. Aos 56 anos, ela celebrou o corpo que estava e contou que apenas se preserva.

"Tenho hoje o mesmo peso de quando jogava: 63kg em 1,73m. As pessoas dizem: ‘Ah, é porque você foi atleta.’ Nada disso! Tem a ver com determinação. Não exagero, mas não me privo de nada. É chato sair e dizer que está de dieta. Pode-se comer de tudo, desde que haja um equilíbrio".

