Paulinho Vilhena celebra o sonho de se tornar pai

A pequena Manoela ainda não chegou, mas as mudanças na rotina de Paulinho Vilhena (44) e sua Maria Luiza Silveira (27) já são bastante intensas. Pais de primeira viagem, o ator e a estudante de Direito e modelo, que se conheceram em 2019, idealizavam uma vida em família desde quando ficaram noivos, em novembro de 2022. O que não sabiam, porém, é que a gravidez aconteceria de forma tão rápida. “Nós não planejamos exatamente, mas queríamos muito. Digamos que foi um plano que aconteceu muito rápido”, relembra ele, aos risos. “Parei a pílula e, dois meses depois, já estávamos grávidos”, emenda ela, que recorda as diversas tentativas do casal. “Toda vez que a gente tentava, o Paulo me colocava quase que de cabeça para baixo, acredita?”, entrega Maria, aos risos. “É uma técnica milenar criada pelas vovós”, brinca o ator.

No quinto mês de gestação, Maria conta que, com as transformações da silhueta, vieram novos sentimentos. O amor e a parceria do par, por exemplo, só cresceram. “Paulinho está me mimando muito mais do que já mimava. Tem cuidado bem da família dele! Ele conversa com a Manuzinha, faz comida para nós duas... Já é um papai muito babão”, diz a futura mamãe, responsável pela escolha do nome. “Nós combinamos que, se fosse menino, o papai escolheria. Se fosse menina, seria eu. Sempre achei esse nome lindo”, explica ela. “E pasme! Há quatro anos minha mãe previu tudo isso... Eu ainda nem conhecia a Luiza e ela me disse que meu próximo relacionamento daria em casamento e eu teria uma filha chamada Manoela. Até decidirmos o nome, nunca tinha contado essa história”, ressalta Paulinho, impressionado com a sincronia de fatos.

Embora radiante, Maria confessa que nunca havia sonhado com a maternidade. “Meu sonho era só ser advogada. Minha vida era resumida a trabalho. Eu não pensava em casar e ter família”, lembra. Tudo mudou em 2022, depois de enfrentar a dependência em um remédio tarja preta. Com o apoio da família e de Paulinho, ela abriu os olhos para a realidade que a cercava. “Acho importante falarmos sobre isso, porque é o remédio da moda da minha geração. Todo mundo quer otimizar tudo e esse medicamento faz você virar uma máquina, mas quase estragou minha vida”, alerta ela. “Depois de seis anos, enfrentei o vício em farmacêuticos e isso abriu meus olhos. Aprendi que, na vida, não basta ter uma carreira e profissão, a gente precisa ser feliz. Pode ser cafona dizer, mas, hoje, vivo a fase mais perfeita da minha vida e já tenho o melhor trabalho do mundo, que é ser mãe”, comenta, emocionada e certa de seus passos.

Já para Paulinho, o momento traduz sua verdadeira realização. “Trabalhei bastante para, hoje, poder viver meu sonho da paternidade de forma absoluta e com a tranquilidade de ter alguém que caminha comigo lado a lado”, afirma ele, entregue a todas as experiências que cercam o período. Uma delas, inclusive, é a participação em consultas e aulas preventivas, que abordam temas como o pós-parto e a amamentação. “É um momento de dedicação total. A cada dia vivemos uma novidade e quero aproveitar ao máximo essa parte da minha história”, pontua o ator, que alia a força da sensação de se tornar pai com a maturidade. “Estou com 44 anos. Não acho que essa fase demorou para acontecer em minha vida. Pelo contrário, veio no tempo certo, no tempo divino. Então, nada melhor, mais certo e justo do que viver com todo amor cada segundo”, define.

Prevista para nascer em agosto, Manoela encontrará os papais em novo estado civil: casados. “Vamos oficializar nossa união no civil em maio, mas ainda queremos celebrar com a nossa família e os amigos, quando Manu estiver maior”, adianta o ator. “Provavelmente, será quando encerrar a amamentação, assim a mamãe aqui consegue aproveitar melhor toda essa festa, né?”, emenda Maria, aos risos. Com parte do enxoval pronto, o casal mantém o foco nos detalhes do quartinho da pequena e reflete sobre os possíveis desafios que virão. “A vida não tem bula. Vou ter que sentir cada dificuldade para descobrir como ser um pai melhor e suficiente para nossa filha. Espiritualidade e amor são valores que não podem faltar”, reflete Paulinho. “Procuro ver sempre o copo meio cheio. A gente se ama e amamos nossa filha. Isso já é muito! O Paulo tem o coração mais bonito que eu conheço, dei sorte. Sou muito feliz por realizar tudo isso junto dele. Meu único desafio, atualmente, é manter esse mocinho mais quieto. Espero que a gente consiga, ao menos, manter uma vida entre Rio de Janeiro e São Paulo”, comenta Maria, referindo-se à vida profissional do casal. “No que depender de mim, essa menininha já nasce com rodinhas nos pés”, emenda o ator, de férias das telinhas desde o fim da global O Sétimo Guardião.

