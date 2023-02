Olhar plural de Natália Reis torna realidade o sonho de Alceu Valença

Gestora e sócia da Casa Estação da Luz, Natália Reis celebra primeira folia no casarão e reencontro com as raízes pernambucanas

É com sorriso no rosto que a sócia e gestora da Casa Estação da Luz — espaço de realização e celebração da arte, da cultura e do pensamento —, Natália Reis (57), festeja o primeiro carnaval no casarão do século 19, conhecido como casa de Alceu Valença (76), no coração do centro histórico de Olinda, em Pernambuco. “Era um desejo de Alceu e da Yanê, mulher dele, mas como moram no Rio, não tinham braços para concluir o sonho e me convidaram”, diz ela.

O espaço, que tem Alceu como patrono, também é sede do Bloco Bicho Maluco Beleza, idealizado e pilotado por ele desde 2014. “Reunimos música, teatro, gastronomia, dança, oficinas, projetos sociais, cinema e, a partir de junho, teremos uma exposição permanente, Alceu – Um em Vários”, disse Natália, que morou em SP por dez anos e festeja o reencontro com a sua terra: “Olinda é o lugar que eu brincava o carnaval desde a adolescência. Eu e Alceu somos amigos e ele é de uma generosidade que vejo em poucas pessoas”, frisou ela.