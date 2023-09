Leona Cavalli revela se já teve crise de idade: 'Significa vida longa'

Em entrevista na Revista CARAS, Leona Cavalli revela qual é a melhor parte em ser uma mulher na maturidade

No ar na novela Terra e Paixão, da Globo, a atriz Leona Cavalli celebra a atual fase de sua vida aos 53 anos. Em entrevista na Revista CARAS, ela refletiu sobre a maturidade e revelou qual é a melhor parte. "A melhor parte de ser uma mulher madura é a expansão da consciência da vida", afirmou ela.

Então, ela contou que define o momento atual como uma de suas melhores fases na vida. "Estou com uma consciência maior, com saúde pessoal e familiar, fazendo o que amo e com muitos projetos. Por outro lado, é um momento de autossuperação, pois, coletivamente, estamos vivendo tempos exigentes, o que nos pede a decisão constante de ir além da nossa zona de conforto", afirmou ela, e completou: "Defino como um momento de crescimento. Pessoal, profissional e espiritual".

Ao ser questionada se já enfrentou uma crise de idade, ela afirmou: "Curiosamente, sempre me senti com mais idade do que tinha. Preferia conversar com pessoas mais velhas. O meu primeiro namorado, por exemplo, tinha o dobro da minha idade, muitos amigos também. Então, de certa forma, sinto que estou mais à vontade comigo mesma agora. Por isso, não tenho crise, considero a passagem do tempo inevitável e até desejável, porque significa vida longa".

Por fim, ela revelou o segredo para ser leve na vida. "Ter a mente e o coração em paz. Optar por viver, inclusive, os desafios, de forma não violenta, faz toda a diferença", afirmou ela, que ainda destacou um detalhe de sua personalidade. "O amor-próprio é uma conquista. Procuro ser mais carinhosa comigo e ter bom humor, claro. Procuro não levar a sério meu próprio julgamento", comentou. Confira a entrevista completa aqui.

Leona Cavalli chorou a morte de Zé Celso

Em julho deste ano, a atriz Leona Cavalli foi às lágrimas ao se despedir do amigo Zé Celso durante o Mais Você. Ela enviou um recado ao programa no qual contou detalhes de sua última conversa com o dramaturgo.

"A última vez que eu estive com ele foi há pouco tempo, há um mês, no casamento dele e do Marcelo Drummond. E eu tive que sair mais cedo, porque estava gravando, então, me despedi do Marcelo com um ‘até breve’. E para o Zé, quando fui dizer, ele me interrompeu e falou: ‘Até sempre’. E é esse ‘até sempre’ que eu vou guardar para sempre comigo no meu coração", relatou ela, com a voz embargada.

Visivelmente emocionada, a global reiterou a importância do artista para as artes. "Essa força, esse amor incondicional pela arte e pela força da vida que o Zé tem, tinha e para sempre terá. Até sempre, Zé. Obrigada", completou.