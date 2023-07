Premonição? Leona Cavalli chora ao relembrar última conversa com Zé Celso: "Até sempre"

Leona Cavalli chora ao relembrar última conversa com Zé Celso; ela participou do 'Mais Você'

A atriz Leona Cavalli foi às lágrimas ao se despedir do amigo Zé Celso durante o Mais Você exibido nesta quinta-feira (6). Ela enviou um recado ao programa no qual contou detalhes de sua última conversa com o dramaturgo.

"A última vez que eu estive com ele foi há pouco tempo, há um mês, no casamento dele e do Marcelo Drummond. E eu tive que sair mais cedo, porque estava gravando, então, me despedi do Marcelo com um ‘até breve’. E para o Zé, quando fui dizer, ele me interrompeu e falou: ‘Até sempre’. E é esse ‘até sempre’ que eu vou guardar para sempre comigo no meu coração", relatou ela, com a voz embargada.

Visivelmente emocionada, a global reiterou a importância do artista para as artes. "Essa força, esse amor incondicional pela arte e pela força da vida que o Zé tem, tinha e para sempre terá. Até sempre, Zé. Obrigada", completou.

Ana Maria Braga também se mostrou emocionada. Leona Cavalli começou a carreira no teatro com Zé Celso. O ator morreu aos 86 anos após ser vítima de um trágico incêndio no apartamento em que vivia com o marido.

Casamento de Zé Celso aconteceu em junho deste ano

Um dos expoentes do teatro brasileiro, Zé Celso Martinez se casou no início de junho com o também diretor Marcelo Drummond. Juntos há 37 anos de um relacionamento longevo, eles oficializaram a união no Teatro Oficina, tempo da dramaturgia na cidade.

Marco da cultura paulistana, o espaço recebeu amigos, famosos e grandes estrelas da dramaturgia para um "sim" marcado pela emoção. Aos 86 anos, ele foi muito festejado ao entrar ao lado do noivo vestindo branco dos pés à cabeça.

Após o casamento, os convidados celebraram o momento de alegria em uma festa que rolou até a madrugada. Foram servidos pratos brasileiros e os convidados puderem acompanhar apresentações de Marina Lima, Daniela Mercury e da bateria da Vai-Vai, que também é um dos redutos da cultura paulistana do Bixiga.