História pessoal e política de João Doria é eternizada

O ex-governador João Doria autografa biografia escrita por Thales Guaracy e fala em missão cumprida

As transformações sempre foram um elemento inerente à trajetória de João Doria (65). Seja como jornalista, empresário, apresentador ou político, o paulistano faz da dedicação sua palavra de ordem e nunca baixou a cabeça diante das dificuldades. E, para eternizar essa jornada e deixar um exemplo de liderança, ele acaba de lançar a biografia João Doria – O Poder da Transformação, escrita por Thales Guaracy (59). “Feliz com essa obra realizada pelo grande jornalista Thales Guaracy e também por poder oferecer o meu exemplo de vida a serviço da democracia e da justiça em defesa das boas causas”, destacou o ex-governador de São Paulo, durante sessão de autógrafos do livro, em livraria paulistana.

Parceira de todas as horas, Bia Doria (62) fez questão de prestigiar a nova empreitada do amado. “Parabéns ao Thales Guaracy pela biografia. Ele conseguiu reproduzir parte do que vivemos e lutamos nessa pandemia, bem como relatos de carreira empresarial, da política e de nossas vidas”, ressaltou a artista plástica e ex-primeira-dama, casada há mais de 30 anos com Doria.

Amigos de longa data do empresário, Luiz Carlos Trabuco (71) e Lucilia Diniz (66) garantiram seus exemplares autografados na noite que vendeu mais de mil cópias da obra. “Quero agradecer a todos que estiveram presentes no lançamento do livro. Obrigado por todo carinho!”, destacou Doria.

Com prefácio assinado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (91), a obra narra a vida pessoal, empresarial e política de Doria. “Para fazer a grande política, é preciso coragem. Coragem de insistir no certo, mesmo quando há o risco de se pagar um preço por isso. João Doria foi provado em tempos difíceis, sobretudo no governo de São Paulo, quando durante a pandemia do coronavírus tomou a frente na política de vacinação do País”, destacou o ex-presidente em seu texto.

Após ocupar os cargos de prefeito de São Paulo e governador do estado, Doria optou por sair da vida política e voltar seus esforços para a inicitiva privada. “Não sou um profissional da política, sou um gestor da política. Foi esse papel que cumpri na Prefeitura e no governo do estado. Deixo a vida pública com senso de dever cumprido. Pelos meus erros, peço desculpas. Pelos meus acertos, cumpri minha obrigação”, disse ele, na época em que desistiu da candidatura à presidência.

O autor, Thales Guaracy, com o protagonista do livro, João Doria, assinam o título.

Em São Paulo, Luiz Carlos Trabuco e Lucilia Diniz se reúnem para prestigiar a obra João Doria – O Poder da Transformação

A dupla celebra o êxito do lançamento.

FOTOS: BRUNO POLETTI