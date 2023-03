Giovana Cordeiro exalta sua maturidade profissional

Giovana Cordeiro revela desejo de conciliar atuação e música e faz reflexão sobre as pressões estéticas

Ela é carioca da gema, tem 26 anos, atua, canta e ainda toca alguns instrumentos como gaita, pandeiro e cajón. Parece muito? Não para Giovana Cordeiro, a Xaviera, da global das 6, Mar do Sertão, que tem se consagrado como um dos grandes talentos da nova geração de atores da teledramaturgia brasileira. Desde sua estreia, em 2016, na global Rock Story, a atriz emenda um desafio no outro, seja nas telinhas, no teatro ou no cinema. Motivos para celebrar, de fato, não faltam. “As pessoas foram acompanhando o meu trabalho, o crescimento e o amadurecimento. A Xaviera veio na hora certa.Entendo que esse momento foi uma viradinha de chave para eu me colocar de uma forma diferente, mais madura. Estou feliz demais”, festeja ela, durante ensaio exclusivo para CARAS, no LSH Hotel, no Rio.

E se o momento profissional segue a todo vapor, em sua vida pessoal não é nada diferente. Namorando há quatro anos o ator Giuliano Laffayette (31), da novela das 7 da Globo, Vai na Fé, Giovana assegura que o fato de terem o mesmo ofício ajuda na relação. “Nós dividimos todos os momentos, de dúvidas e conquistas. Os dois estão realizados, felizes dentro do projeto que estão. E conciliar as agendas é uma tarefa que já realizamos há muito tempo! Na nossa profissão não é comum ter rotina, mas sempre encontramos um tempo para estarmos juntos”, explica ela.

– Você esperava toda essa repercussão da personagem?

– Eu acho já era fácil de ter empatia pela história da Xaviera. Ela tem uma história de vida mais dura, então, foi nisso que eu trabalhei. Também percebi que a novela me dava espaço para o humor e para trazer uma personagem mais carismática, mais solar, e isso reflete na repercussão que ela tem na rede social.

– Ela tem o que chamamos do famoso dedo podre! Você passa ou passou por isso?

– Penso muito sobre tudo, cada coisa, cada fala, fico maquinando as coisas o tempo inteiro. E isso é bom, pois estou fazendo uma auto-análise. Não sou racional, gosto de perceber sentimentos, mas faço uma análise constante do que está sendo feito, é uma autoavaliação de tudo em volta. Tenho uma dualidade: às vezes, sou muito racional, outras, sou instintiva.

– Xaviera tem uma veia maternal. E você, quer ser mãe?

– Eu amo criança, elas entregam tudo com tanta verdade. Sempre fiquei nessa de ‘não sei se quero ser mãe’. Mas cheguei aos 26 anos e já estou querendo!

– Quais são seus próximos passos? Focar na área musical?

– Eu fiz um filme musical, Meu Sangue Ferve por Você, e explorei bastante essa área. Só que toda vez que começo a focar nisso, surge um trabalho que a demanda não me permite continuar investindo. Eu

pretendo fazer trabalhos nos quais possa explorar as duas coisas: música e atuação. Também tenho vontade de fazer mais atuações musicais no cinema ou no teatro.

– Por falar em novos trabalhos, recentemente, surgiram rumores de que você seria protagonista...

– O sonho da minha vida era falar ‘não posso comentar nada sobre isso’! Tenho acompanhado as notícias e fico feliz com os comentários. Mas é isso, acompanho e percebo que as pessoas me veem nesse lugar e torcem por mim. Eu estou na torcida também!

– O papel de protagonista tem um peso diferente...

– Eu não acredito que um trabalho possa diminuir o outro, porque é uma construção. Faz parte da minha história, da minha carreira e de tudo que eu aprendi. Cada um tem o seu lugar e sua importância. No entanto, quando fiz protagonistas no teatro e no cinema, estava ciente da oportunidade e da responsabilidade. Óbvio que todo ator sonha um dia fazer um protagonista e, nesse sentido, é um reconhecimento, um desafio e uma oportunidade de você trabalhar. Estou preparadíssima (risos).

– Você está à frente do movimento Aguenta Firme, de apoio à transição capilar. Como se sente ao ajudar tantas mulheres?

– Gosto de incentivar as pessoas à minha volta. O #AguentaFirme é a prova de que ter uma base acolhedora e amorosa, com trocas sinceras e carinhosas, é essencial para construir um ser humano com autoestima, capaz de dizer não para o que atropela seus limites, e sim para se jogar em uma novidade. O processo da transição capilar é muito inspirador nesse sentido. Vamos conhecendo um lado nosso que é corajoso, persistente e cuidadoso. Gosto até mais de falar sobre coragem e persistência do que necessariamente sobre saúde dos fios.

– E quando o assunto é sua própria imagem? Como lida?

– Dependendo do meu nível de insatisfação, não vejo problema em realizar procedimentos estéticos, o meu questionamento é anterior: o que realmente me faz estar insatisfeita? Pressão externa ou é realmente um incômodo íntimo e pessoal que vai auxiliar na minha autoestima? Acontece que, para nós, mulheres, a linha que separa essas percepções é tênue. Quando mais nova, eu me enchia de insatisfações e tomei decisões referentes ao meu corpo muito cruéis, perigosas, irresponsáveis e, como observo hoje em dia, até exageradas. É claro que, várias vezes, ainda me vejo insatisfeita e percebo o quanto essa pressão é injusta... somos mulheres que damos conta de muitas tarefas e exigir que dentro dessa rotina a gente ainda seja ‘perfeita’ é uma luta muito dura de travar. Estar em exposição aumenta nosso nível de exigência, então faço apenas uma aplicação de toxina botulínica, o famoso botox, em uma marca de expressão genética na testa e tento me observar para não ficar achando mais pontos que gostaria de retocar como se fosse um filtro de celular. Essa conversa é sempre importante.

FOTO: GUILHEME LIMA; ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA: LETÍCIA LAVATORI; STYLING: MANU FIAES; ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: NATHALIA MENEZES; BELEZA: CÉSAR MARQUEZ; AGRADECIMENTOS: SOUQ, AMARO, CORELLO, CHART, INTI, NÁDIA GIMENES, SANTA LOLA, A GAIA, REVERSA, SCHÜTZ; LOCAÇÃO: A LSH HOTEL – ASSESSORIA LIBERADO JÚNIOR