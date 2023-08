Gardênia Cavalcanti celebra seu aniversário com festa luxuosa

Música e animação tomam conta do aniversário da comunicadora no point Forte de Copacabana

A apresentadora do programa Vem com a Gente, da Band TV Rio, Gardênia Cavalcanti, comemorou mais um ano de vida em grande estilo, com uma festa de luxo no Rio de Janeiro, cercada de amigos e familiares. “Se eu passar um ano sem comemorar, parece que eu nem fiz aniversário! Eu amo, acho que a vida tem que ser celebrada sempre”, afirma a comunicadora.

A emoção já começou antes mesmo de chegar à celebração, que aconteceu no Forte de Copacabana, ponto turístico da Cidade Maravilhosa. Dirigindo a Mercedez-Benz que era da apresentadora Hebe Camargo (1929-2012) e que ela comprou devido à tamanha admiração que nutre pela diva, a nordestina chegou ao local. “Eu não quis que alguém dirigisse, fui dirigindo porque isso mostra um pouco de mim, sou muito independente, destemida e a Hebe era também”, diz.

Para a chegada ficar ainda mais especial, na entrada da festa, a aniversariante foi recebida por Marcello Camargo (58), filho de Hebe. “Marcello se transformou em um grande amigo meu, foi tudo muito simbólico”, conta. “É muito amor envolvido, a festa foi maravilhosa!”, afirma Marcello.

Além de familiares, como o marido, o empresário Marcos Rezende, e o filho do casal, Miguel, amigos como as atrizes Fabiana Karla (47), Narjara Turetta (56), Léa Garcia (90) e Maria Ceiça (57) se divertiram ao lado da estrela da noite. Os mais de 350 convidados dançaram muito ao som do cantor e ex-vocalista do grupo É o Tchan, Renatinho da Bahia, do grupo Gap Music. Para encerrar com chave de ouro, a bateria da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba da qual Gardênia é musa, lhe fez uma surpresa. “Eu fiquei louca, sou apaixonada! Foi um presente da Tati, a vice-presidente da escola e fiquei muito feliz de ter a Grande Rio encerrando a minha festa”, festejou.

Fora a parte musical, as pessoas presentes no evento ainda tiveram o privilégio de conhecer a exposição Frida Kahlo – Uma Biografia Imersiva, que está instalada no local e foi aberta aos convidados da festa da apresentadora.

Madrinha das ações sociais do Cristo Redentor, Gardênia não deixou de pensar no próximo nem mesmo no dia dela. No lugar dos presentes, a apresentadora pediu que os convidados levassem leites e fraldas para destinar a duas obras sociais. “Deus já me deu tanto, me deu tudo que eu imaginei e muito mais. Então, muita gente quer me dar um presente e pedi isso. É um momento também que a gente acaba ajudando”, finalizou.

O assessor Liberado Júnior com a empresária Paula Rotter, Marcello Camargo e Orlanda Freire.

Gardênia recebe abraços do cantor Renatinho da Bahia

Gardênia recebe abraços de Fabiana Karla.

A Grande Rio surpreende Gardênia

Maria Ceiça encontra os amigos e empresários Tatiane Freitas e Denis Carvalho

As atrizes Léa Garcia e Narjara Turetta.

FOTOS: VICTOR CHAPETTA/AGNEWS/DIVULGAÇÃO