Fafá de Belém e Mariana Belém fazem viagem especial

Viagem à Turquia de mãe e filha fortalece laços de Fafá de Belém e Mariana Belém

Equilíbrio é a chave da relação entre Fafá de Belém (66) e sua filha, Mariana Belém (42). Uma adora planejar passo a passo cada viagem que realiza. A outra prefere sair sem rumo, descobrindo o inesperado. Juntas pela Turquia, elas estiveram em Istambul e Capadócia, mãe e filha aproveitaram cada passeio mesmo diante das diferenças. “Adoro a história, a comida, amo o bazar das especiarias. Adoro cozinhar e fico enlouquecida lá com todos os temperos e chás especiais. O café da manhã é inacreditável! Me lembra até o café da manhã nortista. Sentar e negociar com os vendedores é uma tradição nos povos árabes. Para comprar uma peça, você leva uma história!”, festeja Fafá. “Sem dúvida nenhuma, o mais incrível foi o passeio de balão na Capadócia. É indescritível a beleza, sensação e liberdade. É inesquecível mesmo”, elege Mariana.

A história encantadora, porém, não esconde suas dificuldades. Fafá e Mariana passearam pela mesma avenida em Istambul que, apenas três dias depois, foi alvo de um atentado. A tragédia deixou 6 mortos e 53 feridos na cidade. “Nos ligaram para perguntar se estávamos bem, se estávamos perto. Dá um frio na espinha pensar que passamos por ali tão pouco tempo antes”, relembra Mari. Os costumes locais também são sempre mais um desafio. “É importante observar os hábitos locais. Quando visitamos um país de outras tradições, precisamos saber como eles nos recebem, o que os ofende”, alerta Fafá. “Também me deixou tristinha que os restaurantes muçulmanos não tenham bebida alcoólica, aquela cervejinha, o vinhozinho...”, brinca.

Depois da Turquia, Fafá e Mari seguiram rumo ao Egito, onde foram convidadas a participar da COP27, a Conferência do Clima da ONU, para discutir a preservação da Amazônia, dividindo momentos de aprendizado entre mãe e filha. “Nós somos muito conectadas porque sempre fomos nós duas. Meus pais se separaram cedo, meu pai morava em outra cidade. Sempre viajamos juntas. É claro que temos nossas discussões e divergências, mas somos muito parceiras”, reforça Mari. “Família é complicada, é apaziguada na fotografia. Estar junto é entender que vai ter mau humor, mas que o amor é maior que qualquer rusga”, concorda Fafá.

Feliz com seus cabelos brancos, Fafá deseja que 2023 seja como a viagem dos sonhos: cheia de paz, alegria e bem-estar. “Nunca tive paciência de ser candidata a Miss Pará. Apostei muito mais nos livros do que nos cremes. Não me preocupo com cabelo branco, rugas. Não gosto de nada invasivo, uma cara cheia de cicatrizes. Não quero disfarçar os sinais da idade. Que venha mais um feliz ano novo!”, comemora a cantora.