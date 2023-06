Bruno Guimarães e Ana Lídia protagonizam boda de sonhos

Craque da seleção, Bruno Guimarães sobe ao altar em boda plena de romantismo e luxo

Meio-campista da Seleção Brasileira, o craque Bruno Guimarães (25) acaba de concretizar um dos lances mais importantes de sua vida. Desta vez, porém, fora dos gramados. No Rio de Janeiro, ele subiu ao altar para celebrar a união com a nutricionista Ana Lídia Martins (28), durante cerimônia pontuada por luxo e romantismo e em meio à natureza, no espaço Galeria Jardim, em Guaratiba. Radicado em Londres, na Inglaterra, onde atua pelo Newcastle, Bruno aproveitou o grande dia para reunir os amigos e a família em seu País natal. “Ainda estou sem palavras! Gratidão a tudo e a todos. Obrigado a todos os presentes que fizeram esse dia ainda mais especial”, declarou o noivo.

A história de amor do par começou a ser escrita há quase quatro anos e o pedido de casamento chegou em julho de 2022, pouco antes do nascimento do primeiro herdeiro, o fofo Matteo (7 meses), em outubro. “Já nos sentíamos completos desde a chegada de nosso filho, mas oficializar a nossa união com uma festa de casamento era um sonho antigo que eu esperava para ser realizado”, explica Ana. De forma bastante explícita, toda espera valeu a pena: três dias antes da grande festa, Bruno e Ana Lídia oficializaram a relação no civil e, na ocasião, optaram por uma celebração intimista, mas não menos impactante, realizada perante à família, ao raiar do dia e aos pés do Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais importantes da Cidade Maravilhosa. “A sensação e a energia que aquele lugar passa é sem igual. Ver o dia amanhecer e firmar nosso compromisso aos pés do Cristo foi algo sem comparação”, conta Bruno. O pequeno Matteo esteve presente em ambas as ocasiões e, claro, roubou a cena. “É como se estivéssemos fechando um ciclo na vida dele. É maravilhoso saber que nosso filho terá um registro lindo da participação em nosso casamento”, valoriza a mamãe, muito emocionada. “Orgulho do que nós estamos construindo”, reflete Bruno.

Os detalhes da boda ficaram sob os cuidados da talentosa cerimonialista carioca Rosí Medeiros, que preparou tudo a fim de encantar os quase 300 convidados. No local, o tom branco predominou na decoração, reunindo elementos clássicos e atemporais. “A decoração foi toda escolhida pela Ana. Meu desejo era que ela realizasse o sonho por completo. A Leticia Melgaço, que é uma decoradora para lá de talentosa, foi até Londres para nos atender e cuidou de tudo aqui no Brasil”, diz o jogador. “Por si só, o cenário natural já contribuiu com a decoração! A escolha de algo mais contemporâneo foi uma ideia que me veio com o objetivo de que, daqui a dez anos, nossas fotos ainda pareçam atuais”, detalha a noiva. Para deixar tudo ainda mais perfeito e brilhar em seu grande dia, Ana elegeu o estilista gaúcho Carlos Bacchi para assinar seu vestido, digno de princesa: um modelo confeccionado em tecido de crepe de alfaiataria, estruturado fosco e com dezenas de aplicações de flores 3D, todas feitas manualmente. “Foi um detalhe à parte! Queria muito que meu vestido fosse feito pelo Carlos. Ele soube, como ninguém, trazer a inspiração que estava no papel para o meu corpo”, conta ela. O visual arrancou elogios do noivo. “Sem dúvida, a mulher da minha vida. Te amo e te amarei eternamente, minha mulher”, declara Bruno.

Após a troca de alianças e juras de amor eterno, a noite seguiu com muita festa e música. Para embalar os recém-casados, shows dos sertanejos Matheus e Kauan, do cantor Kevin O Chris e do DJ Leandro Mendes tornaram a noite ainda mais inesquecível. “Sem palavras! Reunir nossos amigos e nossa família para comemorar algo tão importante nos deixou com um gostinho de quero mais”, entrega Bruno. Para recarregar as energias, um menu requintado agradou ao mais exigente dos paladares. “Nós escolhemos o Buffet Eliane Leal, que fez um cardápio personalizado para apresentar aos nossos convidados, começando por uma linda ilha gastronômica, seguida de uma estação de massas e ainda muitas surpresinhas gostosas para apreciarmos durante a madrugada”, conta Ana.

Por conta da agenda profissional do craque, a lua de mel do casal precisará ser adiada. Considerado um dos jogadores brasileiros de maior destaque na temporada do futebol europeu, Bruno está de férias do Newcastle, mas foi novamente convocado pela Seleção Brasileira para disputar os amistosos contra a Guiné e o Senegal, em Barcelona, na Espanha, e em Lisboa, Portugal. Esta, aliás, é sua primeira convocação após a participação na Copa do Mundo no Catar, em 2022. “Muito feliz pela chance de representar meu País novamente”, afirma ele, que já faz planos para o futuro a dois. “Ainda não tivemos lua de mel, pois estou concentrado para os amistosos. Quando os jogos chegarem ao fim, farei uma surpresa para Ana, então, preciso manter o destino em segredo”, emenda Bruno, aos risos, fazendo mistério. “Tenho orgulho e admiração pelo Bruno. Vi de perto suas noites maldormidas, a ansiedade, o trabalho duro, a entrega, as frustrações. Eu estarei sempre torcendo por ele”, declara Ana, com olhar apaixonado.

Ídolo da torcida do futebol inglês, Bruno mantém os esforços profissionais visando à Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. Diante da possibilidade de ser titular e um dos líderes da nova geração de atletas, o jogador intensifica a sua preparação. “Sonhando, vivendo e trabalhando. Seguimos assim, nos preparando sempre”, diz o craque, sem esconder a felicidade diante da primeira temporada completa na Premier League: com sua performance, ele ajudou o time do Newcastle a terminar a competição britânica na quarta posição, voltando à Champions League depois de 20 anos. Um feito e tanto! O brasileiro marcou cinco gols e deu sete assistências. “Talvez essa tenha sido a temporada que mais me exigiu no sentido físico e mental. Realizado de ter passado por cima de todas as barreiras e, o mais importante de tudo, com o dever cumprido”, afirma ele, pronto para defender a camisa verde e amarela e trazer novos títulos para a torcida brasileira.

FOTOS: SABRINA VASCONCELOS