Artistas debatem o futuro da música no Rolling Stone Talks

A primeira edição do Rolling Stone Talks mobiliza talentos

O futuro da música foi o tema do Rolling Stone Talks, que reuniu artistas, produtores, empresários e influenciadores em um jantar, no Mr. Lam, no Rio.

Organizada pela Rolling Stone Brasil com apoio da RCD Hotels e da Hard Rock Hotels, a noite promoveu um encontro entre expoentes da música, como os integrantes da banda Fuze, Pedro Novaes (26), Diogo Novaes (28), Guilherme Fonseca e Felipe Novaes, e os integrantes da banda Ponto de Equilíbrio, Hélio Benites, Márcio Sampaio, Marcelo Campos, Tiago Caetano e Pedro Pedrada.

“A ideia de apoiar esse Talks é uma coisa incrível, porque a gente une as duas marcas em um só sentimento, que é a música”, diz Leonel Reyes, diretor corporativo das redes de hotéis.

Leonel Reyes ao centro, cercado por Romero Ferro e Rebecca (à dir.), além de DJ Scarlet e Tibi (à esq.)

FOTOS: FABRIZIA GRANATIERI