William estaria ‘otimista’ com tratamento de Kate Middleton, diz revista

Em tratamento contra um câncer, Kate Middleton segue afastada dos eventos oficiais da família real. O diagnóstico foi divulgado em março deste ano, após a princesa de Gales passar mais de 80 dias sem ser vista pelo público, gerando forte repercussão. Agora, o príncipe William tem se mostrado “otimista” com o tratamento da esposa.

“William continua com humor otimista para Kate e as crianças”, afirmou uma fonte próxima à família real para a revista People. Um ex-funcionário ainda acrescentou ao veículo que o Príncipe de Gales teria ficado “chateado e zangado” com as especulações sobre a situação da princesa.

Outra informação relatada por um informante ligado à família é a de que William tem se recusado a imaginar cenários negativos sobre a situação da esposa. “Kate vai melhorar e ele quer ajudá-la a chegar lá”, disse.

Papel do príncipe William na recuperação de Kate Middleton é revelado

O príncipe William está com foco total em sua família desde que Kate Middleton foi diagnosticada com câncer no início do ano. Inclusive, ele vem desempenhando um papel importante para auxiliar a esposa nesta fase de desafios.

De acordo com uma reportagem da revista People, William assumiu um papel de liderança dentro da monarquia britânica para priorizar a sua família. “Quer você seja um príncipe ou uma pessoa normal, ninguém esperaria algo assim acontecendo com seu pai e sua esposa sendo tratados contra o câncer. William está indo fundo”, disse uma fonte da publicação.

Por isso, ele colocou como prioridade em sua vida cuidar da esposa. “Para William, tudo depende do bem-estar da Kate”, disse a biógrafa Ingrid Seward. O que foi completado por uma fonte da realeza. “William está priorizando dar a ela todo o tempo que precisa para melhorar e dá apoio para as crianças”, contou o informante.

Além do câncer de Kate, o pai de William, o Rei Charles III, também foi diagnosticado com um tumor e está em tratamento. Com isso, o papel de liderança do príncipe foi intensificado. “A dupla doença colocou enorme pressão sobre William, tanto como pai quanto como herdeiro da família real. Isso trouxe desafios e ele aprendeu a lidar com calma e sem fazer drama”, afirmou uma fonte da People.