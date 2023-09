Você sabia? Rei Charles III leva seu próprio assento sanitário em viagens

Rei Charles III acaba de completar um ano do início do seu reinado. Saiba curiosidades sobre o monarca

Nesta sexta-feira, 8, o Rei Charles III completou um ano do início do seu reinado. Ele se tornou rei logo após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos no dia 8 de setembro de 2022. Para marcar a data, uma biografia sobre ele, chamada Rei, de Cristopher Andersen, acaba de ser lançada pela editora BestSeller, e traz curiosidades sobre a vida do monarca.

A publicação contou alguns detalhes da rotina peculiar do rei. Uma delas é que o monarca ainda guarda até hoje o urso de pelúcia que era o seu xodó na infância, chamado Teddy. Inclusive, ele viaja com o ursinho e também com o seu próprio assento sanitário, para ser instalado nos banheiros que vai usar fora de casa, e seu próprio papel higiênico de luxo.

Além disso, Charles tem a ajuda de um mordomo para se vestir até hoje. Ele também gosta que o gelo seja em esferas ao invés de cubos. Outra curiosidade que o escritor colocou em seu livro é que o rei teria dito para suas namoradas o chamarem de ‘senhor’ até nos momentos mais íntimos.

O que o Rei Charles III fez neste dia 8 de setembro de 2023?

O Rei Charles III foi visto em público no dia em que completou o primeiro ano da morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Nesta sexta-feira, 8, o Reino Unido relembrou o aniversário da morte da monarca mais longeva da história, que faleceu há um ano, aos 96 anos, após 70 anos de reinado. Para marcar a data, o filho mais velho dela e sua esposa, a rainha Camilla, prestaram uma homenagem para a monarca falecida em um evento religioso.

Charles e Camilla foram a um serviço religioso na Igreja Crathie, em Balmoral, na Escócia, próximo ao Castelo de Balmoral, que foi onde a rainha Elizabeth II faleceu. Os dois chegaram ao local de carro e cumprimentaram a população que estava do lado de fora da igreja. O serviço foi restrito para convidados.

Logo depois, Charles e Camilla foram para a propriedade em Highlands e passaram o restante do dia de forma tranquila para relembrar a Rainha Elizabeth II dentro da privacidade familiar.