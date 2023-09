O que Rei Charles III fez no dia do aniversário da morte da Rainha Elizabeth II?

Rei Charles III é visto em evento no dia em que completou o primeiro ano da morte da Rainha Elizabeth II

O Rei Charles III foi visto em público no dia em que completou o primeiro ano da morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Nesta sexta-feira, 8, o Reino Unido relembrou o aniversário da morte da monarca mais longeva da história, que faleceu há um ano, aos 96 anos, após 70 anos de reinado. Para marcar a data, o filho mais velho dela e sua esposa, a rainha Camilla, prestaram uma homenagem para a monarca falecida em um evento religioso.

Charles e Camilla foram a um serviço religioso na Igreja Crathie, em Balmoral, na Escócia, próximo ao Castelo de Balmoral, que foi onde a rainha Elizabeth II faleceu. Os dois chegaram ao local de carro e cumprimentaram a população que estava do lado de fora da igreja. O serviço foi restrito para convidados.

Logo depois, Charles e Camilla foram para a propriedade em Highlands e passaram o restante do dia de forma tranquila para relembrar a Rainha Elizabeth II dentro da privacidade familiar.

Durante a madrugada do dia 8 de setembro de 2023, a família real divulgou uma declaração do Rei Charles III sobre a morte da mãe e sua ascensão ao trono. “Em memória do primeiro aniversário da morte de Sua Falecida Majestade e minha ascensão, relembramos com grande carinho a sua longa vida, o seu serviço dedicado e tudo o que ela significou para tantos de nós. Estou profundamente grato também pelo amor e apoio que foi demonstrado a minha esposa e a mim durante este ano, enquanto fazemos o nosso melhor para servir a todos vocês”, afirmou.

Rainha Camilla e Rei Charles III - Foto: Getty Images

Como foi a morte da Rainha Elizabeth II?

A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, enquanto estava no Castelo de Balmoral. Em seus últimos dias de vida, ela ficou acamada e os membros mais próximos da família foram chamados ao local para o último adeus à rainha.

O anúncio da morte dela foi feito pela imprensa britânica. “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”, informaram. O filho mais velho dela, Charles, se tornou rei imediatamente após a morte da mãe.