Você sabia? Príncipe Philip deixou presentes para a neta antes de morrer

Príncipe Philip fez questão de colocar em seu testamento alguns presentes especiais para sua neta favorita. Saiba o que

O príncipe Philip (1921-2021), que era o pai do Rei Charles III, fez questão de deixar presentes especiais para a sua neta preferida antes de morrer. De acordo com o site Daily Mail, ele tinha um carinho especial pela Lady Louise, que é a filha do príncipe Edward com Sophie.

Os dois tinham uma ótima relação e nutriam a paixão por montaria. Tanto que o avô colocou em seu testamento alguns presentes que deveriam pertencer à neta. Ele quis que a neta ficasse com seus pôneis e com carruagens. Além disso, ele pediu que neta sempre levasse os pôneis para se exercitarem.

Vale lembrar que Louise também era a neta favorita da rainha Elizabeth II, já que as duas adoravam passar um tempo juntas no Castelo de Balmoral.

Título do príncipe Edward

O Príncipe Edward celebrou seu aniversário de 59 anos e recebeu um presente muito especial de seu irmão, o Rei Charles III. O monarca britânico presenteou o irmão com o título de Duque de Edimburgo. O título real era previamente do pai de Edward e Charles, o Príncipe Philip, que faleceu em 2021.

No perfil oficial da Família Real no Instagram, foi publicada uma foto do Príncipe Edward para celebrar seu aniversário e fazer o anúncio oficial de seu novo título.

“Desejando ao Duque de Edimburgo um Feliz Aniversário hoje! O Rei conferiu o Ducado de Edimburgo ao seu irmão, Príncipe Edward, em seu aniversário de 59 anos”, lê-se na legenda da publicação.