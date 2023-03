Rei Charles III passa título real de Príncipe Philip para seu irmão Príncipe Edward

O Príncipe Edward recebeu o título de Duque de Edimburgo no dia de seu aniversário de 59 anos

Nesta sexta-feira, 10, o Príncipe Edward celebra seu aniversário de 59 anos e recebeu um presente muito especial de seu irmão, o Rei Charles III (74).

O monarca britânico presenteou o irmão com o título de Duque de Edimburgo. O título real era previamente do pai de Edward e Charles, o Príncipe Philip, que faleceu em 2021.

No perfil oficial da Família Real no Instagram, foi publicada uma foto do Príncipe Edward para celebrar seu aniversário e fazer o anúncio oficial de seu novo título.

“Desejando ao Duque de Edimburgo um Feliz Aniversário hoje! O Rei conferiu o Ducado de Edimburgo ao seu irmão, Príncipe Edward, em seu aniversário de 59 anos”, lê-se na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

