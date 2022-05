Show especial para Rainha Eizabeth II tem Queen e Diana Ross no setlist

Em comemoração ao Jubileu de Platina, a Rainha Elizabeth II será homenageada em show repleto de grandes nomes da música

Para celebrar o seu Jubileu de Platina, que marca os seus 70 anos no trono britânico, a Rainha Elizabeth II (96) será homenageada em um show com grandes nomes da música!

O evento que acontecerá no dia 4 de junho no Palácio de Buckingham terá a abertura da banda Queen em parceria com o cantor Adam Lambert (40).

O encerramento do show ficará por parte de Diana Ross (78), que fará um medley com os seus maiores hits para encerrar a noite com chave de ouro.

Nomes como Hans Zimmer (64), George Ezra (28) e Andrea Bocelli (63) também irão performar no show em homenagem à matriarca da Família Real.

Como a Rainha é fã de musicais, a estrela do musical Hamilton Lin Manuel Miranda (42) e o criador do Fantasma da Ópera Andrew Lloyd Webber (74) também farão aparições no evento.

Elton John (75) gravou uma performance especial para o evento que comemora o marco no reinado de Elizabeth II.

Além dos números musicais, David Beckham (47), Julie Andrews (86) e o Balé Real farão aparições no show britânico.

Primeiros eventos do Jubileu de Platina!

A Rainha já marcou presença no primeiro evento que celebra seu Jubileu de Platina! A monarca apareceu sorridente em um show de cavalos.

O filho de Elizabeth II, o Príncipe Charles (73) viajou com sua esposa Camilla Parker (74) em celebração aos 70 anos da mãe no trono.

E nesta quarta-feira, 17, Kate Middleton (40) esbanjou elegância em uma festa no jardim do Palácio de Buckingham.