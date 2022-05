Príncipe Charles e Camilla Parker viajam para o Canadá

Nesta terça-feira, 17, o Príncipe Charles (73) e sua esposa Camilla Parker (74) aterrizaram no Canadá para uma viagem de três dias!

O Príncipe e a Duquesa de Cornwall estão no país americano em homenagem ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96), que celebra os 70 anos da monarca no trono britânico.

Ao chegarem no Canadá, Charles fez um discurso relembrando o passado do país que era colônia da Inglaterra e se desculpou pelo o que chamou de tempos "escuros e difíceis".

Em uma vila canadense chamada Quidi Vidi, o casal se divertiu em uma cervejaria. O Príncipe e a esposa ainda posaram para fotos em frente ao lago que dá nome ao vilarejo.

Esta não é a primeira viagem da Família Real em comemoração ao Jubileu da Rainha. Neste ano, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) visitaram alguns países do Caribe.

Quidi Vidi’s Brewery is the oldest craft brewery and the third-largest brewer in Newfoundland. 🍻 Over 25 different brews are offered year round - the most renowned being Iceberg beers, created from 20,000 year-old iceberg water from the coast of Newfoundland & Labrador! pic.twitter.com/D3MGGyAF0h

As the visit takes “us from the newest member of Confederation to among the oldest communities in the North – and to a much-storied capital at the heart of a great nation – my wife and I look forward to listening to you and learning about the future you are working to build.” pic.twitter.com/69HJYDQnIw