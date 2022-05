Rainha Elizabeth II aparece sorridente no primeiro evento do Jubileu de Platina

A Rainha Elizabeth II compareceu em um show de cavalos, o primeiro evento das comemorações dos seus 70 anos no trono

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 18h31

No último domingo, 15, a Rainha Elizabeth II (96) compareceu ao primeiro evento em comemoração aos seus 70 anos no trono britânico.

O evento que marcou o início das comemorações do Jubileu de Platina foi um show de cavalos que também contou com performances musicais e teatrais.

Durante o show, a Rainha que vem faltado em eventos importantes por conta de problemas de mobilidade abriu um sorriso e chegou no tapete vermelho do evento televisionado com o apoio de uma bengala.

Assistindo a cerimônia em um trono, a Rainha Elizabeth foi alvo de uma piada do comediante Omid Djalili (56) que disse: "Vossa Alteza, em nome de todos presentes eu gostaria de agradecer, muito humildemente, por nos escolher ao invés da Abertura do Parlamento".

O humorista se referiu a cerimônia de abertura do Parlamento inglês em que a Rainha foi substituída pelo Príncipe Charles, Príncipe William e Camilla Parker.

Ainda no evento estavam presentes o ator Tom Cruise e a atriz Helen Mirren, que se apresentou no evento como a Rainha Elizabeth II, a mãe da atual monarca. Durante o discurso feito pela atriz britânica, a Rainha acenou sua cabeça para Helen.

Confira aqui imagens da Rainha Elizabeth II no evento!

Fotos: Getty Images