Será que a princesa Charlotte tem chance de ser Rainha? Entenda aqui

Filha do meio do príncipe William, a princesa Charlotte ganha destaque com sua fofura. Com isso, será que ela pode se tornar Rainha um dia?

Filha do meio do príncipe William e de Kate Middleton, a princesa Charlotte rouba a cena sempre que aparece em um evento oficial ao lado da família. Ela atrai os olhares para sua beleza e fofura, e também pela sua postura em público. Ela sempre está muito bem comportada e ajudando o irmão mais novo, príncipe Louis, a seguir as regras dos eventos reais.

Charlotte é a única menina de William e Kate e já se tornou um fenômeno fashion como a sua mãe. Desde que ela nasceu, todas as roupas que ela usa esgotam rapidamente nas lojas e ela se tornou um ícone para as meninas de sua idade. Porém, será que ela pode virar a rainha do Reino Unido algum dia?

Hoje em dia, Charlotte ocupa a quarta posição na linha de sucessão da realeza britânica. Ela está atrás do seu avô, o atual Rei Charles III, seu pai, o príncipe William, e o irmão mais velho, príncipe George. Com isso, as chances da jovem princesa assumir o trono são muito pequenas .

No Reino Unido, a linha de sucessão segue a ordem de que o filho mais velho de um rei ou rainha se torna o próximo monarca assim que o pai ou a mãe morre. Portanto, Charlotte só irá se tornar rainha caso algo muito incomum aconteça com os primeiros nomes na lista.

Ela só poderá ser rainha caso seu pai ou seu irmão renunciem ao trono por algum motivo ou aconteça alguma tragédia com eles e ela suba algumas posições na linha de sucessão. Além disso, é válido lembrar que Charlotte perderá o seu lugar na linha de sucessão assim que o irmão mais velho, George, se tornar pai.

Isso porque os filhos de George vão ocupar os lugares na linha de sucessão logo depois dele, empurrando Charlotte para posições mais distantes do trono. Apesar de ter poucas chances de se tornar Rainha, Charlotte deverá herdar o título de Princesa Real, que é dado pelo rei para sua filha ou irmã. Hoje em dia, a princesa real é a princesa Anne, que é irmã do Rei Charles III - ela tem o título desde que sua mãe, a Rainha Elizabeth II, estava no trono.

Princesa Charlotte é mais rica do que os irmãos

Filha do meio de Kate Middleton e príncipe William, a princesa Charlotte é mais rica do que seus irmãos, os príncipes George e Louis. De acordo com a imprensa internacional, um estudo mostrou que a menina terá um patrimônio maior que os irmãos no futuro.

Um levantamento, que leva em conta a futura herança da família real, mostrou que Charlotte tem um patrimônio líquido de 3,5 bilhões de libras - cerca de R$ 21,5 bilhões. Enquanto isso, o príncipe George, que é herdeiro do trono britânico logo após seu pai, tem um patrimônio líquido estimado em 3,4 bilhões de libras - cerca de R$ 20,9 bilhões.

Uma justificativa para a diferença nos valores é porque Charlotte vai herdar o ‘Efeito Kate Middleton’, que é o fenômeno conhecido no Reino Unido por causa do estilo de Kate Middleton. A mãe dos herdeiros reais tem uma grande influencia na moda local, já que seus looks sempre são copiados pelas mulheres e esgotam em pouco tempo nas prateleiras. Desde que entrou para a família real, Kate teve um grande impacto nas tendências de moda do reino e Charlotte segue os passos da mãe.

Desde que nasceu, Charlotte tem os olhos do mundo voltados para seus looks nas aparições reais e também já influencia a moda das meninas de sua geração. “O efeito Princesa Charlotte só vai ficar mais intenso”, disse uma fonte do jornal The Mirror ao pensar no crescimento da menina. Com isso, por causa do seu valor inestimável para a economia local, Charlotte tem o patrimônio estimado maior do que seus irmãos.