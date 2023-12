Princesa Charlotte é mais rica do que os irmãos. Entenda o motivo!

Princesa Charlotte tem um valor estimado de patrimônio muito mais do que seus irmãos, de acordo com levantamento britânico

Filha do meio de Kate Middleton e príncipe William, a princesa Charlotte é mais rica do que seus irmãos, os príncipes George e Louis. De acordo com a imprensa internacional, um estudo mostrou que a menina terá um patrimônio maior que os irmãos no futuro.

Um levantamento, que leva em conta a futura herança da família real, mostrou que Charlotte tem um patrimônio líquido de 3,5 bilhões de libras - cerca de R$ 21,5 bilhões . Enquanto isso, o príncipe George, que é herdeiro do trono britânico logo após seu pai, tem um patrimônio líquido estimado em 3,4 bilhões de libras - cerca de R$ 20,9 bilhões.

Uma justificativa para a diferença nos valores é porque Charlotte vai herdar o ‘Efeito Kate Middleton’, que é o fenômeno conhecido no Reino Unido por causa do estilo de Kate Middleton. A mãe dos herdeiros reais tem uma grande influencia na moda local, já que seus looks sempre são copiados pelas mulheres e esgotam em pouco tempo nas prateleiras. Desde que entrou para a família real, Kate teve um grande impacto nas tendências de moda do reino e Charlotte segue os passos da mãe.

Desde que nasceu, Charlotte tem os olhos do mundo voltados para seus looks nas aparições reais e também já influencia a moda das meninas de sua geração. “O efeito Princesa Charlotte só vai ficar mais intenso”, disse uma fonte do jornal The Mirror ao pensar no crescimento da menina. Com isso, por causa do seu valor inestimável para a economia local, Charlotte tem o patrimônio estimado maior do que seus irmãos.

Quando a princesa Charlotte usará sua primeira tiara oficial?

A princesa Charlotte, que é filha do príncipe William e Kate Middleton, ainda pode demorar para usar a sua primeira tiara oficial da realeza. A família real britânica tem um grande acervo de joias que incluem várias tiaras para os eventos oficiais. E vai chegar o dia de Charlotte escolher uma delas para compor seus looks.

No Reino Unido, a tradição diz que as mulheres da realeza costumam usar sua primeira tiara no dia do casamento. Esse foi o caso da mãe da princesa Charlotte, Kate Middleton , e sua tia Meghan Markle . Mesmo os membros de sangue da família real - incluindo a neta da rainha Elizabeth, a princesa Eugenie, a princesa Beatrice e Zara Tindall - não usaram os enfeites de cabeça brilhantes até o casamento.

Porém, Charlotte pode seguir os passos da princesa Anne, filha da rainha Elizabeth, e usar uma tiara antes do casamento. Vale lembrar que Anne usou sua primeira tiara quando era adolescente e continuou a usar jóias em várias ocasiões de gravata branca, como banquetes de estado ou recepções no palácio, antes de seu casamento em 1973 com Mark Phillips.