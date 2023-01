Relação entre os príncipes William e Harry pode não ter reconciliação

Segundo testemunhas, o príncipe William teria ficado ressentido após o príncipe Harry revelar desavenças da família real em novo livro

O clima está tenso para a família real! Embora o livro de memórias “Spare”, escrito pelo Príncipe Harry (38), não tenha sido lançado oficialmente, suas revelações já começaram a semear algumas desavenças com o irmão depois que o material foi vazado. Testemunhas afirmaram para a revista americana Vanity Fair, na última quinta-feira, 5, que o Príncipe William (40) estaria “furioso” com as declarações.

Ainda segundo as fontes, a relação entre os dois foi estremecida por completo e não existem mais chances de reconciliação. O futuro rei da Inglaterra, William, não pretende perdoar seu irmão por expor situações íntimas da família, principalmente em relação a agressão física que teria acontecido entre os dois, motivo de maior preocupação para o marido de Kate Middleton (40).

Em contrapartida, Harry, que abdicou de seus deveres com a realeza para morar nos Estados Unidos com esposa, a atriz norte-americana Meghan Markle (41), declarou recentemente em entrevista para Tom Bradby, apresentador do programa ITV, que gostaria de ter o seu pai, o rei Charles III (74) e o irmão de volta. “Eles acham que é melhor nos manter de alguma forma como os vilões. Eles não mostraram absolutamente nenhuma vontade de se reconciliar”, desabafou.

Além disso, o ruivo também já declarou que apenas expôs assuntos particulares, porque todas as vezes que tentou resolver as questões de forma sigilosa, houveram vazamentos e histórias plantadas contra a sua família. Seu novo livro de memórias deve chegar às livrarias internacionais na próxima terça-feira, 10, com a contemplação de novas revelações que podem abalar ainda mais a família real britânica.

Príncipe Harry revela que foi empurrado pelo príncipe William: 'Me jogou no chão”

Entre os trechos do livro, revelados previamente pelo jornal The Guardian, Harry descreveu a briga com o irmão, que ocorreu após uma conversa sobre a personalidade de Meghan Markle, esposa do príncipe: “Ele abaixou a água, me chamou de outro nome e veio até mim. Tudo aconteceu muito rápido. Ele me agarrou pelo colarinho, rasgou minha gola e me jogou no chão. Caí na tigela do cachorro, que quebrou embaixo das minhas costas, os pedaços me cortaram. Fiquei ali por um tempo, atordoado, então me levantei e disse para ele sair.”, escreveu o pai de Lilibet (1) e Archie (3), fruto da relação com a atriz.