Saiba qual é o destino das férias de Meghan Markle e príncipe Harry

Meghan Marke e príncipe Harry fogem do inverno nos Estados Unidos para as férias em família no mês de dezembro

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry escolheram um destino tropical para as férias em família no mês de dezembro de 2023. De acordo com o site da Revista People, os dois tiraram uma semana de descanso com seus filhos, Archie e Lilibet, e foram para a Costa Rica, que fica na América Central .

Eles ficaram no país do dia 14 a 20 de dezembro e visitaram Zapotal, Nandayure e Guanacaste. Agora, eles já estão de volta aos Estados Unidos para as festas de final de ano, já que vivem em Los Angeles há alguns anos.

Há pouco tempo, Meghan contou um presente inusitado que seu filho, Archie, de quatro anos pediu de Natal. Ela contou que ele ficou encantado por um fotógrafo amigo da família e pediu uma câmera fotográfica. Quando ela entregou o presente para o herdeiro, ele não ficou feliz. “Comprei uma câmera para Archie e ele disse: ‘Mas não é uma Leica [marca de câmera profissional’. Eu disse: ‘Você não vai ganhar uma Leica! Nem mesmo no Natal”, brincou ela.

Príncipe Harry vencey processo na Inglaterra

O príncipe Harry teve uma vitória na justiça após abrir um processo contra um jornal do grupo Mirror sob a acusação de terem feito um grampo telefônico em sua linha no passado. Com isso, ele deverá receber uma indenização de 140 mil libras - cerca de R$ 870 mil.

O juiz revelou a sentença na manhã desta sexta-feira, 15, e alegou que alguns artigos publicados pelo jornal foram criados a partir de hackeamento de telefones celulares de pessoas próximas a Harry ou de outra forma ilegal. O príncipe não esteve no tribunal, mas o seu advogado, David Sherbourne, leu uma declaração do herdeiro real sobre o caso.

“Hoje é um grande dia para a verdade e também para a responsabilidade. Disseram-me que matar dragões me deixaria queimado. Mas à luz da vitória de hoje e da importância disso mostra o que é necessário para uma imprensa livre e honesta - e é um preço que vale a pena pagar. A missão continua”, disse ele.

Por sua vez, os representantes do Grupo Mirror aceitaram o resultado do julgamento. “Acolhemos com satisfação o julgamento de hoje, que dá à empresa a clareza necessária para avançar em relação aos eventos que ocorreram há muitos anos, nos quais tiveram irregularidades históricas. Pedimos desculpas sem reservas, assumimos total responsabilidade e pagamos a compensação apropriada”, revelaram.

Vale lembrar que este julgamento entrou para a história por ter sido a primeira vez que um membro da família real britânica dá um depoimento em um tribunal nos últimos 130 anos. Harry esteve no tribunal há alguns meses para dar a sua versão do que aconteceu, acusando o jornal de obter informações de forma ilegal entre os anos de 1996 e 2010.