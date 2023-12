Príncipe Harry vence processo contra jornal por causa de grampo telefônico

Saiba o valor da indenização que o príncipe Harry receberá de jornal após vencer processo por grampo telefônico no passado

O príncipe Harry teve uma vitória na justiça após abrir um processo contra um jornal do grupo Mirror sob a acusação de terem feito um grampo telefônico em sua linha no passado. Com isso, ele deverá receber uma indenização de 140 mil libras - cerca de R$ 870 mil .

O juiz revelou a sentença na manhã desta sexta-feira, 15, e alegou que alguns artigos publicados pelo jornal foram criados a partir de hackeamento de telefones celulares de pessoas próximas a Harry ou de outra forma ilegal. O príncipe não esteve no tribunal, mas o seu advogado, David Sherbourne, leu uma declaração do herdeiro real sobre o caso.

“Hoje é um grande dia para a verdade e também para a responsabilidade. Disseram-me que matar dragões me deixaria queimado. Mas à luz da vitória de hoje e da importância disso mostra o que é necessário para uma imprensa livre e honesta - e é um preço que vale a pena pagar. A missão continua”, disse ele.

Por sua vez, os representantes do Grupo Mirror aceitaram o resultado do julgamento. “Acolhemos com satisfação o julgamento de hoje, que dá à empresa a clareza necessária para avançar em relação aos eventos que ocorreram há muitos anos, nos quais tiveram irregularidades históricas. Pedimos desculpas sem reservas, assumimos total responsabilidade e pagamos a compensação apropriada”, revelaram.

Vale lembrar que este julgamento entrou para a história por ter sido a primeira vez que um membro da família real britânica dá um depoimento em um tribunal nos últimos 130 anos. Harry esteve no tribunal há alguns meses para dar a sua versão do que aconteceu, acusando o jornal de obter informações de forma ilegal entre os anos de 1996 e 2010.

Confira a declaração do príncipe Harry após a vitória:

Depois da repercussão da notícia da vitória de Harry no julgamento, a revista People divulgou como foi a declaração dele para comemorar o resultado do processo. Confira: "Este caso não é apenas sobre hacking. Trata-se de uma prática sistêmica de comportamento ilegal e terrível, seguida de truques e destruição de provas, cuja escala chocante só pode ser revelada através desses procedimentos. O caminho para a justiça pode ser lento e doloroso e, desde que apresentei a minha reclamação, há quase cinco anos, histórias difamatórias e tácticas intimidadoras foram utilizadas contra mim e às custas da minha família. E assim, como também aprendi através deste processo, a paciência é, de fato, uma virtude. Especialmente diante do jornalismo de vingança".

E completou: "Meu compromisso em levar este caso até o fim baseia-se na minha crença em nossa necessidade – e direito coletivo – de uma imprensa livre e honesta. E que seja devidamente responsável quando necessário. É disso que precisamos na Grã-Bretanha e em todo o mundo. Qualquer outra coisa está envenenando o poço de uma profissão da qual todos dependemos. Os atos elencados na sentença são excelentes exemplos do que acontece quando há abuso do poder da imprensa. Apelo respeitosamente às autoridades, ao regulador financeiro, ao Mercado de Valores, que foram deliberadamente enganados pelo Mirror Group, e, de fato, à Polícia Metropolitana e às autoridades judiciais, para que cumpram o seu dever para com o público britânico e para que investiguem a apresentação de acusações contra a empresa e aqueles que infringiram a lei".

"A decisão de hoje é justificada e afirmativa. Disseram-me que matar dragões me deixaria queimado, mas à luz da vitória de hoje e da importância de fazer o que é necessário para uma imprensa livre e honesta, é um preço que vale a pena pagar. A missão continua", finalizou.