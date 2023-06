Príncipe Harry é o primeiro membro da Família Real a depor em tribunal; entenda o caso

O Príncipe Harry está fazendo história ao ser o primeiro membro da Família Real a depor num tribunal em 130 anos

Nesta terça-feira, 6, Príncipe Harry faz história ao ser o primeiro membro da Família Real britânica a depor em um tribunal. A última vez que algo similar ocorreu foi a 130 anos atrás, quando o Rei Edward III foi testemunha na corte em 1890.

Harry está processando o grupo midiático britânico Mirror Group Newspaper (MGN), responsável pelos jornais Daily Mirror, Sunday Mirror e Daily Express. O Príncipe abriu o processo em 2019, ele alega que conversas telefônicas suas foram hackeadas para coleta de informações para serem publicadas nos jornais. As atividades ilegais teriam acontecido entre 1991 e 2022.

O marido de Meghan Markle deveria ter comparecido ao tribunal nesta última segunda-feira, 5, porém ele não conseguiu estar presente. Isso porque, no dia 4 de junho a filha de Harry, Lilibeth completou dois aninhos de idade.

Antes de testemunhar, no mês passado, Harry recebeu um pedido de desculpas formal do grupo midiático em meio à batalha judicial. "A MGN pede desculpas sem reservas por todos esses casos de UIG [Sigla para ‘Coleta de Informações Ilegal’ em inglês] e garante aos reclamantes que tal conduta nunca será repetida", dizia o pedido de desculpas na íntegra.

Neste dia 6, Harry chegou ao tribunal vestido terno e gravatas pretos. Durante seu testemunho, o pai de Archie e Lilibeth disse: “Toda vez que um desses artigos era escrito, tinha um efeito na minha vida”.

Saiba o que Harry falou no depoimento!

No total, foram 55 páginas de testemunho de Harry. Porém, o Duque de Sussex cometeu um erro durante seu depoimento. Ele foi comentar sobre os possíveis nomes que teriam tido suas conversas ouvidas.

De acordo com Harry, foram ouvidas conversas com seu irmão Príncipe William, com seu pai Rei Charles III, com sua mãe Princesa Diana e até com sua ex-namorada Chelsy Davy.

Mas ao falar de seu pai, o atual monarca do Reino Unido, Harry cometeu um erro. Isso porque chamou seu pai de “Sua Alteza Real”, o que é incorreto. Como atualmente Charles é Rei, ele deve ser tratado como “Sua Majestade”.

Ainda durante o depoimento, Harry comentou sobre o impacto que essas conversas ouvidas tiveram em sua vida pessoal. “Seu círculo de amigos começa a diminuir”, afirmou.

Foi às 10:28h da manhã no horário local que Harry começou a depor. Por hoje, a sessão na corte foi encerrada, mas espera-se que o Príncipe continue a falar nessa quarta-feira, 7.

Ao final do depoimento Harry foi informado pelo juiz que não poderia entrar em contato com ninguém enquanto o processo estivesse correndo. Pai coruja, o Príncipe questionou: “Isso também inclui meus filhos?”.